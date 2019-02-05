اتحاد كلباء والوحدة.. ذكريات الـ«الستة»

المصدر: Ⅶ كلباء-علي الظاهري، أبوظبي - محمد صادق

يحل فريق الوحدة ضيفاً على اتحاد كلباء الساعة 17.15 من مساء اليوم لحساب الجولة 14 من دوري الخليج العربي. ويتطلع اتحاد كلباء إلى رد اعتبار الهزيمة الثقيلة أمام «أصحاب السعادة» 6 - 2، ولا سيما أن الظروف اختلفت عن بداية مشوار الدوري بعد تغيير جميع المحترفين الأجانب السابقين إضافة إلى المدرب، ما قاد الفريق إلى إحراز المركز الثامن ضمن جدول الترتيب العام للدوري برصيد 18 نقطة وبالتساوي مع الوحدة مع اختلاف المراكز بفارق الأهداف إذ يحتل الأخير المركز الخامس.

ويستأنف «النمور» مشاركتهم في الدور الثاني من البطولة بمعنويات عالية وطموحات كبيرة من أجل حسم البقاء للمرة الأولى في تاريخ الفريق، وخاصة أن الفريق أنهى تحضيراته بصورة جيدة حيث لعب 3 مباريات ودية وأقام معسكراً في العاصمة المصرية القاهرة مدة 12 يوماً.

غياب وعودة

ويفتقد «النمور» جهود اللاعب يعقوب البلوشي بسبب الإيقاف بعد نيل البطاقة الصفراء في ثلاث مباريات، فيما تشهد مباراة اليوم عودة الحارس المتألق محمد البيرق الذي غاب عن المواجهات السابقة بداعي الإصابة. وخاض الفريق تحضيراته الأخيرة على ملعبه بصفوف مكتملة استعداداً للمواجهة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني إلى ظهور قوي في بداية المرحلة الثانية من الدوري.

ظهور مختلف

ويأمل الوحدة ظهوراً مختلفاً في الدور الثاني من دوري الخليج العربي وتحت قيادة فنية جديدة مع المدرب الهولندي هينك تين كات الذي تولى المهمة خلفاً للروماني ريجيكامب.

ويتطلع العنابي إلى تعويض ما فاته من نقاط في الدور الأول الذي أنهاه في المركز الخامس برصيد 18 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 وخسارة 4، وله مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشرة أمام العين بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية ديسمبر الماضي.

الوحدة استعد لاتحاد كلباء بعد خوض معسكر تدريبي في البحرين خاض خلاله 3 مباريات ودية، وسعى خلال الفترة الماضية المدرب الجديد تين كات إلى إعادة ترتيب أوراق الفريق وبث روح جديدة في نفوس اللاعبين من أجل استعادة الثقة وأداء العنابي القوي الذي بدأ به الموسم في الجولات الثلاث الأولى ثم بدأ بعدها التراجع المخيف على مستوى الأداء والنتائج.

وسيحاول الوحدة تأكيد الفوز الذي حققه على اتحاد كلباء في أولى مباريات الدوري هذا الموسم وبنتيجة قاسية 6-2، ويدخل العنابي المباراة وسط جاهزية أغلب لاعبيه باستثناء الثنائي إسماعيل مطر ومحمد الشامسي اللذين يفضل الجهاز الفني عدم الدفع بهما في المباراة بسبب إصابات طفيفة تعرضا لها مع المنتخب، بينما يغيب لاعب خط الوسط ناصر عبدالهادي للإيقاف، فيما بقية الصفوف مكتملة، بالإضافة إلى جاهزية الرباعي الأجنبي تيغالي ومراد باتنا وشانغ رم وليوناردو.

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من الصعب التكهن بنتيجة مباراة اليوم، خاصة أن تاريخ آخر 6 مواجهات بين الفريقين، يؤكد أن الكفة شبه متوازنة، حيث فاز اتحاد كلباء على الوحدة مرتين وخسر في مباراتين، بينما حسم التعادل لقاء الطرفين في مناسبة واحدة. ورغم أن فريق أصحاب السعادة، تفوق على منافسه هذا الموسم على مستوى الدوري ومسابقة كأس الخليج العربي، إلا أن «النمور» تعافى، وتحسن مستواه عن السابق، بعد أن طرأت العديد من التغييرات بداية الموسم.

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تمكن فريق اتحاد كلباء، من هز شباك منافسيه 24 مرة في مباريات الدور الأول لدوري الخليج العربي، فيما استقبلت شباكه 22 هدفاً طوال الفترة الماضية. وسجل أجانب الفريق 17 هدفاً في مرمى المنافسين في الجولات الـ 13 الماضية، رغم انضمام البعض متأخراً بعد انطلاقة الدوري، ما ساهم في تجديد الثقة فيهم، من أجل استكمال المشوار حتى نهاية الموسم.

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صفقة وحيدة أبرمها الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الحالي، بالتعاقد مع لاعبه السابق أحمد علي، بعقد لمدة 3 سنوات، قادماً من الظفرة، ليعود اللاعب بعد 8 سنوات إلى ناديه، بينما فضل النادي عدم إبرام أي صفقات أخرى على صعيد اللاعبين الأجانب، في ظل اقتناع المدرب بالرباعي الحالي.

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رغم أن الوحدة هو ثالث أقوى هجوم في مسابقة دوري الخليج العربي هذا الموسم، بعد الجزيرة والشارقة، وبرصيد 33 هدفاً، إلا أن ذلك لم يشفع له في الحفاظ على مركز متقدم، وتراجع إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، بفارق 13 نقطة عن المتصدر، خصوصاً أن شباك الوحدة استقبلت 26 هدفاً في 12 مباراة في الدوري.

محمد البيرق: تجديد عقدي دافع كبير

أعرب محمد البيرق حارس اتحاد كلباء، عن سعادته بالعودة إلى الملاعب وحراسة عرين «النمور»، بعد فترة طويلة بسبب الإصابة، وقال البيرق في المؤتمر الصحافي، إنه سيبذل قصارى جهده رفقة زملائه في الفريق، من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية التي يتطلع إليها الجميع، مشيراً إلى أن تجديد عقده لثلاثة مواسم أخرى، دافع وحافز لتقديم أفضل ما لديه مع الفريق.

وأشاد البيرق بالمستوى السابق لزملائه في الفريق، وقال إن كتيبة «النمور» ظهرت بصورة مختلفة في هذا الموسم، بفضل جهود كل من اللاعبين والمدرب والإدارة، حيث يبذل الجميع كل ما لديه لتحقيق النتائج الإيجابية، مناشداً جميع الجماهير من أجل الحضور ومؤازرة الفريق في المباراة، باعتبارهم اللاعب رقم واحد. كلباء - البيان الرياضي

شانغ ريم: الوحدة جاهز لظهور مختلف

أعرب مدافع الوحدة الكوري الجنوبي شانغ ريم عن سعادته باستئناف بطولة دوري الخليج العربي ، مؤكداً أنه وزملاءه اللاعبين ينتظرون خوض المباريات من جديد، ومحاولة إعادة الوحدة إلى الطريق الصحيح، والظهور بشكل أفضل. وقال: «أخيراً سنلعب في الدوري، فقد انتظرنا وقتاً طويلاً من أجل العودة وتدربنا كثيراً، نحن جاهزون بعد أن جاءت استعداداتنا بشكل جيد، ونرغب في تحقيق النقاط الثلاث، خصوصاً أن الجميع لديه الإصرار على إعادة الفريق لمستواه المعهود».

وأضاف: «المباراة لن تكون سهلة بعد التحسّن الكبير في أداء اتحاد كلباء قبل فترة توقف الدوري والتي حقق خلالها نتائج جيدة، وبالتأكيد سيحاول الفوز ورد اعتباره لخسارة الدور الأول الثقيلة». أبوظبي - البيان الرياضي

فيفياني: سنقاتل من أجل الفوز

أعرب الإيطالي فابيو فيفياني مدرب فريق اتحاد كلباء، عن سعادته بالعودة إلى منافسات الدوري بعد توقف استمر 50 يوماً تقريباً، وقال إن الفريق أنهى تحضيراته بصورة جيدة واستعد للمرحلة الثانية واستثمر فترة التوقف وخاصة في المعسكر الخارجي، مشيراً إلى أن الفريق خاض عدداً من المباريات الودية وخرج بمكاسب فنية بعد تقديمه أداء مميزاً واعداً بالقتال من أجل الحصول على النقاط الثلاث.وأضاف فيفياني إن المواجهة تجمعهم بالوحدة الذي غير المدرب وهو ليس بغريب على الدوري، ويعد المنافس فريقاً جيداً ويملك لاعبين على مستوى عالٍ، مضيفاً إنه بعد إنهاء الاستعدادات يتطلع الفريق إلى مواصلة حصد النتائج الإيجابية والاستمرار على نفس النسق في الدور الثاني.

ثقة كبيرة

وجدد فيفياني ثقته الكبيرة بجميع اللاعبين، وقال إن الفريق سيتدرج في الأداء في الفترة المقبلة، إذ تختلف المباريات الرسمية عن جميع التجارب الودية السابقة، مشدداً على ضرورة القتال للحصول على النقاط الثلاث التي ستساهم في تعزيز مهمة الفريق من أجل تحقيق الهدف وهو البقاء مع الكبار في دوري المحترفين.

وشدد مدرب اتحاد كلباء، على ضرورة الاستمرار في التفكير بطريقة إيجابية وبأداء متصاعد على غرار المشهد في الدور الأول الذي قدم فيه الفريق أروع العروض، وذلك من أجل جمع أكبر عدد من النقاط خلال المواجهات المقبلة، متمنياً التوفيق للفريق في أول مباراة بعد استئناف المرحلة الثانية من البطولة.

تين كات: تركيزنا على اتحاد كلباء وليس العين

أعلن الهولندي هينك تين كات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة جاهزية العنابي الفنية والبدنية لمباراة اتحاد كلباء اليوم في انطلاقة الدور الثاني من دوري الخليج العربي، مشدداً على احترامه للفريق المنافس وأنه لا يفكر في مباراة العين المؤجلة وإنما مواجهة اتحاد كلباء فقط. وقال: الفريق جاهز وبشكل جيد للمباراة والتي نتطلع إليها بعدما تدربنا بشكل طيب خلال الفترة الماضية، أعتقد أن الفريق في لياقة جيدة وسعيد بالعمل الذي نقوم به وبالمستوى الذي قدمناه في المباريات الودية خلال فترة التوقف ونحن جاهزون لعودة الدوري.

وأضاف: بالتأكيد كل الاحترام لفريق اتحاد كلباء، فالمباراة لن تكون سهلة خاصة وأنها على ملعب المنافس، واتحاد كلباء من الفرق التي تلعب بشكل جيد للغاية على أرضه.

وتابع: كل المباريات مهمة، سواء أمام الفرق أصحاب الأسماء الكبيرة أو الصغيرة، ويجب علينا الاستعداد بنفس الطريقة مع الكثير من التركيز، عندما نلعب المباراة علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، وأن نعمل بكل جدية لتحقيق النتائج الإيجابية.

وعما إذا كان يفكر في مباراة العين قال: أنا هنا للحديث عن مباراتنا أمام اتحاد كلباء، لا نفكر في مواجهة العين وتركيزنا الآن منصب على المواجهة المقبلة ومن ثم سنفكر في المباراة التالية.