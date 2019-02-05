العين والإمارات.. صراع القمة والقاع

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله-رأس الخيمة - البيان الرياضي

يتطلع العين للصعود إلى الصدارة عندما يستضيف في الثامنة من مساء اليوم فريق الإمارات على ملعبه باستاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 14 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في صراع القمة والقاع، ويحتل العين المركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن الجزيرة صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يأمل الإمارات أن تكون مباراة اليوم بداية حقيقية لانطلاقة يتمناها جميع أبناء النادي أن تفضي إلى الخروج من عنق الزجاجة الذي يتواجد فيه الصقور حالياً، والمتمثل في احتلاله المركز الـ13 ما قبل الأخير من لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 9 نقاط فقط.

برنامج

وكان العين نفذ برنامجاً إعدادياً خلال فترة توقف الدوري بسبب استضافة الدولة لنهائيات أمم آسيا، ولعب مباراتين وديتين أمام خورفكان والفجيرة، قبل أن يتابع تمارينه على ملعبه وتحت قيادة مدربه المؤقت الكرواتي زيلجيكو سوبيتش الذي تولى مهمة قيادة الفريق بعد رحيل مواطنه زوران ماميتش أخيراً إلى نادي الهلال السعودي، وأدى الفريق مراناً أخيراً مساء أمس على ملعبه باستاد خليفة بن زايد، وقف خلاله المدرب على جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً بعد إخضاعهم إلى تمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية وأساليب اللعب، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة التي ينتظر أن يخوض بها مواجهة الليلة، وتترقب الجماهير العيناوية الظهور الأول للاعب الفريق الجديد البرتغالي روبن روبيرو الذي تم قيده أخيراً في كشوفات الفريق.

آمال

وفي المقابل يضع «الصقور» آمالاً كبيرة على مباراة اليوم، لتكون انطلاقة قوية للفريق في الدور الثاني اعتماداً على عدة معطيات، أبرزها، تعزيز صفوفه بثلاثة محترفين أجانب جدد، هم التونسي صابر خليفة، والبرازيليان كايو وسيلفا، واستثماره الواضح لفترة التوقف الطويلة للبطولة، وخوضه 3 مباريات ودية مع فرق غوانزو الصيني والعروبة وعجمان، إضافة إلى الأجواء الإيجابية التي عاشها الصقور خلال مرحلة الإعداد والتحضير لانطلاقة الدور الثاني للدوري.

ويفتقد فريق الإمارات 2 من أبرز عناصر تشكيلته الأساسية، هما حارس مرماه الأساسي أحمد الشاجي نتيجة إصابته في مباراة عجمان الودية، والفرنسي شيخ دياباتي لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، إضافة إلى تعرضه لإصابة خفيفة مؤخراً.

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تعتبر مباراة العين والإمارات، المواجهة رقم 52 في مشوارهما بالدوري، وتميل الكفة لصالح فريق العين، الذي حقق الفوز خلال المواجهات السابقة 35 مرة، مقابل 5 انتصارات لفريق الصقور، في حين حضر التعادل بينهما في 11 مناسبة، ويأمل الزعيم في متابعة تفوقه التاريخي في مباراة الليلة.

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سجل السويدي ماركوس بيرغ، مهاجم نادي العين، 10 أهداف مع العين في مباريات الدور الأول من دوري الخليج العربي لكرة القدم، يأمل في زيادة غلته من الأهداف، والتقدم في سباق الهدافين، والمحافظة على لقبه كهداف للمسابقة، والذي حصل عليه الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً.

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يخوض فريق الإمارات الأول لكرة القدم، مباراته الهامة مساء اليوم أمام مضيفه العين ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي، متسلحاً بخدمات 4 لاعبين جدد، هم محمد هلال النعيمي معاراً من نادي الوحدة حتى نهاية الموسم، والتونسي صابر خليفة، والبرازيليين كايو وسيلفا، وهم الثلاثي الأجنبي الذي حل بديلاً للإيفواري بكاري كونيه، والأسترالي بيرني، والغيني أبو بكر سيلا.

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يبلغ رصيد العين 28 نقطة في المركز الثالث للدوري، ويأمل في تحقيق الانتصار رقم 10 في الدوري، للاستمرار قريباً من الصدارة، في انتظار تعثر منافسيه، وحقق الفريق خلال الدور الأول 9 انتصارات وتعادل واحد، وخسر الفريق مباراتين.

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يملك فريق الإمارات الأول لكرة القدم قبل مباراته الهامة أمام العين، ضمن الجولة 14 للدوري، 9 نقاط فقط، جمعها من فوزين، و3 تعادلات، محتلاً المركز 13 ما قبل الأخير، وهو وضع صعب للفريق، ويسعى جميع القائمين على شؤونه إلى تصحيحه والخروج منه، عبر تحقيق سلسلة نتائج إيجابية، تزيد من رصيد الصقور، وتجنبهم الدخول في صراع الهبوط.

فايز: لا توجد مباراة سهلة

أكد محمد فايز، مدافع العين، أنهم مطالبون بالقتال في الملعب أمام الإمارات، الليلة، لتحقيق الفوز مع كامل الاحترام للفريق المنافس، وأوضح أن المهمة تحتاج مضاعفة الجهود والتركيز والعمل الجيد، لأنه لا توجد مباراة سهلة، وقال: «من المهم تقديم العمل الجيد الذي يقود لإحداث التفوق المنشود».

وعبّر فايز عن شكره وتقديره للمدرب الكرواتي زوران، الذي رحل عن الفريق إلى الهلال السعودي، على ما قدمه للعين خلال الفترة الماضية، وقال: «هو مدرب كبير، ونجح في تحقيق إنجازات مهمة خلال الموسمين السابقين، ولكن رحيل المدرب أو اللاعب أمر وارد في كرة القدم ويحدث في كل العالم، وعلينا أن نركز من أجل تحقيق أهدافنا مع المدرب سوبيتش، ونرغب في تحقيق إنجاز يُسعد جماهير النادي». العين - البيان الرياضي

كايو: هدفنا حصد النقاط الثلاث

لفت البرازيلي كايو المحترف الجديد في فريق الإمارات الأول لكرة القدم، إلى أن فريقه عازم على حصد النقاط الثلاث لمباراته المهمة، اليوم، أمام مضيفه العين ضمن الجولة 14 للدوري، واصفاً المباراة بالصعبة كونها أمام منافس قوي، مبدياً ثقته العالية بمقدرة فريقه على تقديم أداء مميز يؤهله لحصد النقاط الثلاث، مشدداً على أن فريقه قوي مثل العين، معرباً عن ارتياحه لارتداء قميص «الصقور» بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيداً بالأجواء الطيبة التي وجدها منذ بدء التدريبات مع فريقه الجديد، متمنياً أن يوفق في تقديم أفضل ما لديه مع فريق الإمارات خلال مباراته في الموسم الجاري. رأس الخيمة - البيان الرياضي

القادري: نطمح إلى نتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة

أبدى التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، ثقته العالية بمقدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية على حساب مضيفه العين، اليوم، ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي رغم صعوبة المهمة، مشدداً على أن فريقه استفاد كثيراً من فترة التوقف الطويلة للبطولة.

وأشار القادري إلى أن «الصقور» يفتقد خدمات حارس مرماه الأساسي أحمد الشاجي لإصابته في مباراة عجمان الودية، واحتمال غيابه شهراً، ومحترفه الفرنسي شيخ دياباتي لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.

منافس قوي

ونوّه القادري بأن فريقه جاهز فنياً وبدنياً لخوض مباراة اليوم، معترفاً بصعوبة المباراة كونها أمام منافس قوي، مشيراً إلى أن فريقه يدخل المباراة في ظل تغييرات كبيرة في تشكيلته الأساسية بعد التعاقد مع 3 محترفين أجانب جدد، هم مواطنه صابر خليفة، والبرازيليان كايو وسيلفا، مبدياً ارتياحه لمستوى انسجام اللاعبين الثلاثة مع زملائهم ، متوقعاً أن يكونوا إضافة نوعية للفريق.

وأشار القادري إلى أن فريقه أمام حتمية خوض مباراتين مهمتين في زمن قصير، الأولى اليوم أمام العين في الدوري، والثانية أمام الشارقة في بطولة الكأس، مبدياً ثقته العالية بمقدرة «الصقور» على تخطي المباراتين وتحقيق الهدف المطلوب.

سوبيتش: لاعبونا محترفون ولن يتأثروا برحيل زوران

أكد الكرواتي، زيلجيكو سوبيتش، مدرب العين «المؤقت»، جاهزية فريقه لمواجهة الليلة، لافتاً إلى أن التحضيرات جرت حسب البرنامج الموضوع، وقال: فريقنا كبير، ويضم في صفوفه لاعبين أقوياء وأصحاب عقلية احترافية، ولن يؤثر فيهم رحيل مدربهم زوران، وهم قادرون على التعامل مع أصعب الظروف، بفضل الخبرة التي يتمتعون بها، وهم يدركون أن مهمة اليوم لن تكون سهلة، ولكنهم مطالبون بالظهور المتميز، الذي يقودهم لتحقيق النتيجة المأمولة.

وأشار إلى أن عدداً من اللاعبين يحتاجون إلى قسط من الراحة، بسبب مشاركاتهم المستمرة مع الفريق والمنتخب، بمن فيهم الياباني شيوتاني، وأوضح أنهم عاقدون العزم على تقديم أنفسهم على أفضل نسق في الدور الثاني والحاسم من منافسات الدوري، وقال: هدفنا الفوز للبقاء في صراع القمة مع الاحترام لطموحات المنافس. وتابع: أعرف فريق الإمارات الذي أقدم على إجراء تعديلات في صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وعلى العين إظهار شخصيته القوية وسط جمهوره، وهو أمر يحتاج مضاعفة الجهود مع التركيز.

وأكد سوبيتش، غياب المدافع محمد أحمد، الذي خضع أخيراً لجراحة في الرباط الصليبي، موضحاً أن اللاعب سيغيب لفترة طويلة، ولكنه حالياً يشعر بتحسن كبير، وباستثناء ذلك، فهناك بعض المشاكل الصغيرة المتعلقة بإرهاق بعض اللاعبين، وقال: نأمل أن يحظى الفريق بمساندة قوية من جماهيره، لأنه في أمسّ الحاجة لذلك، من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة، وحصد النقاط الثلاث.