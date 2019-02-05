80 ألف درهم جوائز «فريجي 1» في الفجيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

أكد الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام راعي بطولة «فريجي 1 » التي تقام تحت شعار «حمد بن سيف في القلب» في الفجيرة رفع جوائز البطولة إلى 80 ألف درهم دعماً بلبطولة التي تقام للمرة الأولى وقال: نتطلع لبطولة مميزة ،وخاصة أنها تحمل اسم «حمد بن سيف» والذي طالما أكد أن الرياضة والأخلاق ،قالب واحد.

وتم توزيع الفرق خلال القرعة إلى 4 مجموعات، تضم الأولى فرق مريشيد، الفجيرة، بارهوز، نجيمات، والثانية قدفع، الاتحاد، العود، مضب والثالثة العاقولة والخوير وشريتوت والبردي والرابعة مربح، البلوش، جلفار، الفصيل، وتنطلق المباريات الخميس المقبل.