تأهل 3 فرق من الشارقة إلى نصف نهائي منصة أبطال دو

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

تأهلت فرق راشد بن سعيد من حتا والمعرفة وفريق «المرحوم أحمد» من الشارقة إلى الدور نصف النهائي لفعاليات منصة أبطال دو لكرة القدم بكأسيها للمدارس والفرجان، والذي يقام 9 مارس المقبل على ملاعب ذا سفنز بإمارة دبي. رصدت أعين كشافي لاليغا عدداً من المواهب الشابة التي تستحق دعوتها للاختبار في مركز دو لاليغا للكفاءات العالية، بقيادة ديفيد إغليسياس مدرب ريال مدريد للشباب السابق وكشاف لاليغا.

مواهب

وأكد إغليسياس المُدرب السابق لفريق ريال مدريد للشباب وكشاف لاليغا، أن المنافسات تنتقل إلى دبي لاكتشاف المزيد من المواهب بعد الانتهاء من مرحلة المجموعات في أبوظبي والعين، ثم الشارقة والإمارات الشمالية، وقال: «نحن هنا لتوفير الفرصة لكل شاب موهوب بالدولة». الجدير بالذكر، أن منصة أبطال دو هي موطن الكؤوس الرسمية لكرة قدم الشباب في الدولة، وتفتح أبوابها للبنين والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين سن 10 و18 عاماً وصُممت خصيصاً لتجمع آلاف اللاعبين من المدارس، سواء كانت حكومية أو خاصة من جميع أنحاء الدولة .