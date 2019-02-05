المقعد الرابع في «بلاي أوف» الصالات يتحدد اليوم

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

تشهد ساحة دوري كرة قدم الصالات في السابعة من مساء اليوم مواجهتي النصر مع الحمرية بصالة راشد بن حمدان «العميد» والظفرة مع البطائح بصالة الذيد ضمن مواجهات الأسبوع 17 وتتحدد اليوم هوية الفريق الرابع الذي يكمل مربع«بلاي أوف» الخاص بالمنافسة على بطولة النسخة 10 من دوري الصالات، وسط حسابات معقدة، ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 23 نقطة ،وليس أمامه سوى الفوز على الحمرية لضمان الصعود إلى «البلاي أوف». وفي حال تعثره وفوزالظفرة على البطائح، ينعش الظفرة حظوظه في التأهل، وفي حال انتهاء مباراتي اليوم بالتعادل يتأهل النصر مباشرة إلى «البلاي أوف».

طلب

من ناحية أخرى طلبت أندية شباب الأهلي والنصر والبطائح خدمات اللاعبين عبدالكريم جميل وصبري جميل من نـــادي الظفرة ولم يشارك اللاعبان في مباراة الظفرة أمام شباب الأهلي الأسبوع الماضي.