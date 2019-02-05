شراكة ثلاثية في وصافة الدوري

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

صنع البديل أحمد خليل البسمة والسعادة على وجوه شباب الأهلي في الوقت البدل من الضائع «90+3» وسجل هدف فريقه الوحيد في مرمى غريمه الجزيرة، والذي انتهت عليه مباراة الفريقين أمس في انطلاقة مثيرة للدور الثاني لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ووصل شباب الأهلي إلى النقطة 28 متساوياً مع الجزيرة والعين، ومتشاركاً معهما في وصافة الدوري، «شراكة ثلاثية»، وسجل خليل الهدف مستفيداً من عرضية البديل ماجد حسن.

وخطف عجمان تعادلاً ثميناً بطعم الفوز أمام ضيفه النصر 2-2 باستاد راشد بن سعيد، تقدم «البرتقالي» أولاً «ق 35» بهدف عكسي «نيران صديقة» سجله جوان العمري برأسية في مرمى فريقه، وانتظر النصر 3 دقائق ليعادل له قائده الإسباني الفارو نيغريدو لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، وعاد نيغريدو ليسجل هدف التقدم للنصر من تمريرة البرازيلي دوترا «ق 71»، وعاد «نيغريدو» ليرتكب ركلة جزاء لصالح عجمان في الوقت القاتل «ق 94»، ليتبخر معها أحلام النصر في العودة بالثلاث نقاط.

احتسبها الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو «VAR»، سجل منها فاندر فييرا هدف التعادل، وبهذه النتيجة رفع عجمان رصيده للنقطة 19 والنصر إلى 16 نقطة.

وعلى ملعب الفجيرة قادت تقنية الفيديو «VAR» فريق الوصل إلى تحقيق فوزه الأول خارج ملعبه هذا الموسم، وجاء على حساب دبا الفجيرة بنتيجة 2-1، ورغم تقدم «النواخذة» بالهدف الأول عبر رأسية الأردني ياسين البخيت التي خدعت حارس «الإمبراطور» يوسف الزعابي في الدقيقة 24 إلا أن لاعبي الوصل رفضوا الاستسلام، ونجح البرازيلي كايو في تعديل النتيجة بالدقيقة 39.

وقبيل نهاية الشوط الأول احتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو نفذها البرازيلي فابيو دي ليما، لكن حارس دبا عبدالله سلطان تصدى لها لتسقط الكرة أمام مينديز الذي أعادها إلى دي ليما ليسجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 45، وبهذا الفوز رفع الوصل رصيده إلى 14 نقطة.

وعلى ملعبه نجح بني ياس في تخطي ضيفه الفجيرة بنتيجة 4-0 في مباراة شهدت تفوق «السماوي» بشكل واضح خلال الشوط الأول التي أحرز فيها 3 أهداف عن طريق أورتيغا، روبسون، حبوش صالح في الدقائق 18، 26، 31، وأضاف كوندي الهدف الرابع من ركلة جزاء «ق 90+7».