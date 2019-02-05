البرازيلي فاندرلي يعود إلى الملاعب

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

عاد البرازيلي سانتوس فاندرلي مهاجم فريق الكرة بنادي النصر سابقاً، إلى الملاعب من جديد بعد غياب استمرّ أكثر من عام بسبب إصابة في الركبة دفعت «العميد» إلى فسخ عقده بالتراضي في مارس الماضي، ووقع فاندرلي «30 عاماً» عقداً مدة موسم واحد مع فريق كوريتيبا أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري البرازيلي في صفقة انتقال حرّ.

وكان فاندرلي انتقل من الشارقة إلى النصر في فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2016 - 2017 قبل أن يتمّ إيقافه من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على خلفية قيده بجواز سفر غير صحيح ثم أبعدته الإصابة عن صفوف النصر فترات طويلة ليتم الاستغناء عنه نهائياً.