دو لاليغا يتصدر بطولة «دبي الرياضي للأكاديميات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

واصل فريق دو لاليغا للكفاءات العالية تألقه في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم محافظاً على المركز الأول في فئة تحت 18 سنة، وتبقت له مباراة واحدة، كما تصدر فئة 16 سنة بفوزه على المدرسة الإسبانية «راموس» 2-1 وبلغ رصيده 25 نقطة، وفاز فريق أكاديمية لاليغا على سيتي إف سي الأسود 5-0، بينما تعرض فريق أبوظبي إليت إلى الخسارة 0 - 3 أمام إف أكاديمية إف سي.

وعلى صعيد منافسات تحت 14 عاماً واصل الوصل مُطاردة المتصدر «المدرسة الإسبانية – راموس» وحقق الفوز على أكاديمية برشلونة غوارديولا 6-0 ليحل في المركز الثاني برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأول.