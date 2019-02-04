عجمان والنصر.. مواجهة من نوع خاص

المصدر: Ⅶ عجمان- ياسر قاسم-دبي- عدنان الغربي

تختتم في الثامنة من مساء اليوم مباريات اليوم الأول للجولة الأولى لمرحلة الإياب لدوري الخليج العربي، عندما يحل النصر ضيفاً على عجمان باستاد راشد بن سعيد في مباراة من نوع خاص طابعها النتائج المتقاربة في مواجهات الفريقين وموقفهما في الجدول حيث يتقدم «البرتقالي» صاحب الـ 18 نقطة بفارق 3 نقاط، عن ضيفه النصر، وجاءت استعدادات عجمان للدور الثاني جدية دون أي تغيير في صفوف الفريق اعتماداً على برنامج إعداد خاص خلال فترة التوقف الطويلة، خاض خلاله الفريق 4 تجارب منها 3 في معسكره القصير بالقاهرة وواحدة أمام فريق الإمارات، ويغيب عن تشكيل الفريق اللاعبان عادل هرماش وحسن زهران بداعي الإيقاف.

من ناحيته يفتقد النصر جهود ثنائي خط الدفاع محمد عايض وخليفة مبارك اللذين ودّعا الموسم مبكّرا بسبب الإصابة، حيث يشكو عايض من تمزق في العضلة الخلفية ومبارك أجرى جراحة في ألمانيا بعد تعرضه لكسر أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم آسيا.

وأوضح أيمن الرمادي المدير الفني للبرتقالي اكتمال الجاهزية وأنه احتاط لفترة التوقف الطويلة ببرنامج إعداد جيد، وقال إن سلاحه في الفترة المقبلة مزيد من العمل والجدية وعدم الركون لما حققه الفريق من نتائج ورصيد جيد من النقاط، موضحاً عدم وجود أي تغييرات طرأت على قائمة الفريق سواء للأجانب أو المواطنين وهي ميزة ظل ينتهجها فريق عجمان مما خلق نوعاً من الاستقرار والانسجام وسط الفريق.

وأوضح الرمادي أنه لا يشغل نفسه كثيراً بمسألة الغيابات في صفوف الفريق والاختيار دائماً للتشكيلة لمن هو أكثر جاهزية، مشيراً في ذلك لغياب اللاعبين عادل هرماش وحسن زهران بسبب الإيقاف.

وتحدث الرمادي عن الطرف الثاني في المباراة فريق النصر، مؤكداً أن تركيزه دائماً على فريقه وتجهيزه لجميع المباريات بالشكل المناسب، وتوقع حدوث تغيير كبير في فريق النصر بعد استبدال 3 محترفين أجانب، ووصف المباراة بالصعبة على الفريقين، وأن فوز فريقه في الدور الأول يزيد من صعوبتها، زيادة على أن فارق الـ 3 نقاط يجعل كل فريق يركز على أهمية الفوز والحصول على النقاط الثلاث. وأوضح الرمادي أنه تحدث مع اللاعبين من أجل بداية قوية في الدور الثاني حتى يدخل الفريق لمرحلة الأمان الكامل والتفكير، بعد ذلك في مركز جيد في الجدول.

ولم يستبعد أيمن الرمادي تأثر انطلاقة الجولة الأولى للدور الثاني من ناحية المستوى الفني والاهتمام الجماهيري بما حدث للمنتخب الوطني في بطولة آسيا، ولكنه طالب بتقييم الموقف بشكل هادئ بعيداً عن أي ردود فعل وطالب الرمادي بعدم الانفعال من الجميع في التعامل مع هذا الموقف لأن هناك إيجابيات كثيرة يمكن السير فيها والاستفادة بهدوء من السلبيات الأخرى.

جاهزية

من جهته أكد الإسباني بينات سان خوسيه مدرّب النصر جاهزية فريقه لمواجهة عجمان مساء اليوم، معرباً عن رضاه للعمل الذي قدمه اللاعبون منذ توليه مسؤولية الإشراف الفني على الفريق بداية الشهر الماضي، وقال: أنا فخور بتدريب النصر وسعيد بما نملكه من لاعبين جيدين سواء المحليين أو الأجانب وهم مزيج من الخبرة وطموح الشباب، أعتقد أننا قمنا بعمل كبير خلال فترة التوقف ونحن متشوقون للانطلاقة الحقيقية وجاهزون لتقديم مباراة تليق بنا ونتطلع لتحقيق الفوز.

وأثنى المدرب الإسباني على مسابقة دوري الخليج العربي من الناحية الفنية والتنظيمية وقال: إن كرة الإمارات في تطور مستمرّ وأن مستوى اللاعبين جيد، وأضاف: نطمح لتكوين فريق متجانس وقادر على التتويج بالألقاب وليس المنافسة فقط، الجميع متحفزون لتقديم أفضل ما لديهم في ما تبقى من مباريات.

وأوضح خوسيه أن النصر سيراهن بجدية للفوز بأحد الألقاب التي سينافس عليها في الفترة المقبلة وسيلعب من أجل الحصول على مركز متقدّم في الدوري.

وصرح خوسيه أن مهمة العميد في مواجهة عجمان لن تكون سهلة بما أن الأخير يملك فريقاً جيداً، ولديه نقاط قوة في خط الوسط قوي والهجوم، وهو ما يفرض على النصر اللعب بتركيز طيلة المباراة وحذر، وأضاف: لدينا فكرة واضحة عن عجمان، وهو فريق جدير بالاحترام و متطور وسبب قلقاً لأغلب منافسيه في الدور الأول بما في ذلك النصر، ومدربه قام بعمل كبير، وللتغلب عليه يتوجب علينا أن نقدم أفضل ما لدينا خاصة أننا نلعب على أرضه.



محمد هلال: استعدادنا جيد

أوضح محمد هلال لاعب عجمان أن انطلاقة الدور الثاني لدوري الخليج العربي سوف تعتمد على تجهيزات جميع الفرق وكيفية الاستعداد، مشيراً إلى أن شعوره باستعداد فريقه جيد خلال الأيام الماضية، وقال هلال إنه يركز على تقديم أفضل ما عنده مع الفريق في المرحلة المقبلة معتبراً أن من المهم جداً أن يطور مستواه حتى يستطيع مساعدة الفريق في الوصول إلى المركز الذي يسعى إليه، مؤكداً أن عجمان قادر على كسب لقاء اليوم. واعترف هلال بحدوث تذبذب في مستواه خلال الدور الأول، وأنه يركز كثيراً على الاستفادة من أي ملاحظات يقولها له المدرب ويراجع مستواه أولاً بأول.عجمان - البيان الرياضي

ألفارو: نظرتي للدوري الإماراتي تغيرت 180 درجة

اعترف الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم النصر، أن نظرته للكرة الإماراتية وللدوري المحلي، تغيرت 180 درجة، وقال: قبل وصولي هنا، كنت أعتقد أن الدوري ضعيف، ولكني تفاجأت بقوته ومستواه العالي، كما تفاجأت بالإمكانات العالية للاعبين المحليين، وموهبة بعض اللاعبين الشباب.

وأرجع نيغريدو احتلال النصر المركز التاسع في الدوري، إلى البداية غير الموفقة، وقال: لم نبدأ بشكل جيد، تلقي 4 هزائم متتالية في الجولات الأولى، لم تكن متوقّعة، ولم نظهر بمستوى مستقر، ولم نستطع تحقيق سلسلة من الانتصارات، البدايات الناجحة تحدد الأهداف، وتخلق الحافز للبناء عليها، ولكن للأسف، بدايتنا لم تكن موفقة، وخسرنا نقاطاً مهمة، بعد أن كنا نتطلع للمنافسة على مركز متقدم، الفريق بعيد عن المربــع الأول حاليــاً، وسنحاول التدارك، وإنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن.دبي - البيان الرياضي