جلال القادري: انتظروا «صقوراً غير»

المصدر: Ⅶ دبي-علي شدهان

وعد التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، بظهور مختلف شكلاً ومضموناً لـ«الصقور» في الدور الثاني لدوري الخليج العربي، معرباً عن قناعته بأن الدور الثاني سوف يشهد «صقوراً غير»، مقارنة بوضعه في الدور الأول من البطولة، والذي يحتل فيه المركز 13 ما قبل الأخير في لائحة الترتيب العام للفرق برصيد 9 نقاط فقط، مبدياً سعادته بمستوى انسجام الأجانب الثلاثة الجدد مع الفريق.

وقلل القادري من تأثير خسارة الفريق مباراته الودية الأخيرة أمام ضيفه عجمان في ختام سلسلة مبارياته الودية وقال: لا يوجد أي تأثير سلبي لخسارة في مباراة ودية لأن النتيجة مثل هذه المباريات ليست مهمة، بقدر تحقيق فوائد فنية أخرى، كما فزنا في مباراتين وديتين أمام غوانزو الصيني والعروبة.

فترة التوقف

وأبدى القادري رضاه عن مستوى أداء فريقه، وحجم جاهزيته لمباراة العين في الدوري، وأكد أن فترة التوقف كانت مهمة جداً لاستكمال تحضيرات فريقه بالشكل الذي يؤهله لخوض المباريات بقوة وإصرار من أجل تعديل المسار في الدور الثاني.

وعن إمكانية ظهور «الصقور» بصورة مختلفة في الدور الثاني، قال: انتظروا «صقوراً غير» في الدور الثاني للدوري، أنا واثق تماماً بأن فريق الإمارات سوف يظهر بشكل قوي ومختلف تماماً في الدور الثاني، تحضيراتنا مميزة، صفوفنا مكتملة بعد التعاقد مع 3 محترفين أجانب جدد، مستوى انسجامهم أكثر من جيد، وأنا سعيد بهذا التفاهم.

وأشاد القادري بمستوى تجاوب لاعبيه مع مراحل الإعداد، وفي المباريات الودية.

مراحل

وشدد القادري أن مراحل إعداد «الصقور» خلال فترة التوقف، والتعاقد مع 3 أجانب جدد، وضعت الفريق في الطريق الصحيح، وأبدى ثقته بأن يشهد الدور الثاني من الدوري انطلاقة حقيقية للفريق أداء ونتائج، واعداً بإسعاد جميع عشاق ومحبي الصقور، مشيداً بجهود أبناء النادي في تدعيم صفوف فريق الإمارات.