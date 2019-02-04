«خماسيات التسامح» بـ«دبي القضائي» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم منافسات البطولة السابعة لخماسيات كرة القدم «دورة التسامح»، التي ينظمها معهد دبي القضائي بمشاركة 20 فريقاً تمثل المؤسسات والدوائر والهيئات، وأكملت اللجنة المنظمة العليا للبطولة كافة الاستعدادات لاستقبال اللاعبين وجماهير المؤسسات والفرق، ويشهد اللقاء الأول لقاء محاكم دبي، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والذي يشارك للمرة الأولى، ويأمل فريق محاكم دبي أن يحقق اللقب لأول مرة خلال البطولة الحالية، وسبق للفريق الوصول إلى النهائي في 3 دورات سابقة.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: تتوافق البطولة مع محاور «استراتيجية الصحة في دبي 2021» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لأنها تشجع الموظفين في المؤسسات والجمهور بشكل عام على تبني أنماط حياتية تقوم على ممارسة الرياضة كعادة يومية، وتحث الشباب على استغلال أوقات فراغهم في نشاطات مفيدة، بما يسهم في إيجاد بيئة صحية آمنة ونشطة لسكان دبي.