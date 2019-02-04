لجنة كرة السيدات تكرّم الفائزات بجوائز موسم 2017/‏‏2018

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

كرمت لجنة كرة القدم للسيدات خلال حفلها السنوي، أول من أمس بفندق ماريوت الفرسان في أبوظبي، اللاعبات الفائزات بجوائز موسم 2017-2018، وهن شهد خالد «أفضل لاعبة تحت 16 عاماً»، وفاطمة النوبي «أفضل لاعبة تحت 18 عاماً»، والعنود فالح «أفضل لاعبة في فئة السيدات»، ونهال عبدالعزيز لاعبة منتخبنا الأول «المرأة الرياضية»، وخلود الحوسني «أفضل إدارية» وعفراء المهيري «أفضل مدربة»، وقلدت اللجنة الحكمة مريم الزرعوني بالشارة الدولية لعام 2019، كما كرمت الحكمات اللاتي شاركن في إدارة مباريات مختلف المسابقات.

حضر الحفل أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، ورئيسة الكتبي رئيسة لجنة كرة قدم السيدات ولاعبات منتخباتنا الوطنية ودوري الفتيات تحت 14 عاماً والناشئات تحت 16 عاماً والأطقم التحكيمية إضافة إلى ضيفي الحفل، أضواء العريفي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة ، والدكتور محمد العلي الأمين العام للاتحاد الكويتي للكرة .

دعم

وأكدت أمل بوشلاخ أنه بفضل دعم واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وصلت كرة القدم للسيدات للقمة، وحققت العديد من النجاحات والمكتسبات في زمن قصير، وبفضل هذا الدعم كانت اللعبة موعودة مع العديد من النجاحات والتقدم خلال موسم 2017-2018.

شكر

وقدمت بوشلاخ الشكر للشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، لدورها القيادي الذي أسهم في تحقيق نجاحات في الرياضة النسائية جعلت اللجنة تصبو نحو طليعة دول المنطقة والعالم.

وأشار بن هزام إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يوفر سبل النجاح للكرة النسائية من خلال إقامة وتنظيم البطولات والدورات التدريبية.وأكدت حورية الطاهري عضو لجنة كرة قدم السيدات أن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم والمجالس الرياضية بالدولة أسهم في نجاحات اللعبة.