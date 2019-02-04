فيرنانديز يتحدّى نحس 9

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

غاب القميص رقم 9 عن نادي النصر منذ أكثر من 20 شهراً، لكنه يعود للظهور اليوم مع اللاعب التشيلي روني فيرنانديز الذي اختار ارتداء هذا الرقم «المفضل» له رغم حالة «النحس» التي ارتبطت به في النصر.

ويعدّ البرازيلي سانتوس فاندرلي آخر من ارتدى هذا الرقم في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة في 19 مايو 2017 قبل أن يقرر استبداله بالرقم 33 في الموسم التالي بسبب ما تعرض له من إيقافات وإصابات وعدم توفيق.

وتنازل الإسباني ألفارو نيغريدو عن ارتدائه عندما علم أنه رقم غير مفضّل في الفريق لتعرض كل من حمله للإصابة أو سوء الحظ فاستبدله بالرقم 11 بعد سنوات طويلة ارتدى فيها القميص 9 في أغلب الأندية التي لعب لها مثل مانشستر سيتي وأشبيلية وألميريا وبيشكتاش وحتى مع المنتخب الإسباني.

وتضمّ قائمة اللاعبين الذين أصابهم نحس الرقم 9، كلاً من البرازيلي ايدير لويس والياباني تاكايوكي موريموتو، والبرازيلي رودريغو كاريكا، وعبدالله قاسم.