الهولندي كايزر والفرنسي رينارد الأبرز لتدريب «الأبيض»

المصدر: Ⅶ دبي- العوضي النمر

بدأ اتحاد الكرة مسيرة البحث عن مدرب جديد لـ «الأبيض» خلفاً للإيطالي ألبرتو زاكيروني، وأشارت مصادر إلى أن اتحاد الكرة يفكر في اثنين من أبرز المدربين العالميين هما الهولندي كايزر «49 عاماً» المدير الفني لفريق الجزيرة السابق، ومدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وسبق لكايزر تدريب فرق هولندية مثل آياكس، والثاني هو الفرنسي هيرفي رينارد «49 عاماً» مدرب المنتخب المغربي، وهو الأعلى أجراً في أفريقيا بعد فوزه ببطولتين، وسبق له تولي تدريب منتخب زامبيا وفاز معه بكأس الأمم الأفريقية 2012، كما فاز مع منتخب كوت ديفوار بكأس الأمم الأفريقية 2015 م، ليصبح أول مدرب يفوز بكأسين أفريقيتين مع منتخبين مختلفين.

ويدرس المسؤولون السيرة الذاتية لكل مدرب بعناية قبل اتخاذ القرار النهائي بالتفاوض معهما استعداداً لتصفيات كأس العالم التي تبدأ سبتمبر المقبل.