نجوم «الساموراي»: شكراً إمارات التسامح

المصدر: Ⅶ أبوظبي – عماد الدين إبراهيم

وصف أبطال الساموراي، نجوم المنتخب الياباني، الفترة التي قضاها منتخبهم في بطولة أمم آسيا الإمارات 2019، بالأفضل لهم ضمن البطولات العالمية المجمعة، مقدمين شكرهم لإمارات التسامح، على روعة التنظيم وكرم الضيافة.

وقال مايا يوشيدا قائد المنتخب الياباني أن الفوز والخسارة وجهان لعملة واحدة في كرة القدم، خاصة في المواجهات النهائية، وهو الأمر الذي يتطلب منهم، كلاعبين سبق لهم أن توجوا بلقب كأس أمم آسيا أربع مرات، أن يتقبلوا بروح رياضية، ضياع فرصة لقب خامس، كان في متناول أيديهم، خاصة بعد النتائج الجيدة التي حققها المنتخب في المواجهات الست الماضية.

فيما توجه نجم خط وسط المنتخب الياباني، واتارو إيندو، بالشكر إلى دولة الإمارات، على حسن التنظيم والاستضافة، وللأصدقاء الذين ساندوا ودعموا الأزرق الياباني من مختلف دول العالم، خاصة من المقيمين داخل دولة الإمارات، مؤكداً أن مواجهة أول من أمس، باتت من الماضي، رغم أن تطلعاتهم كانت العودة بلقب النسخة الخامسة إلى اليابان.

وقال النجم هيروكي ساكاي، إنهم كلاعبين محترفين، الآن، بات جل اهتمامهم الاستعداد لكأس القارات المقبلة، والجاهزية المبكرة لخوض غمارها، متوجهاً بالشكر إلى كل من دعمهم وساندهم إبان وجودهم في دولة الإمارات المضيافة.

فيما قال النجم تاكيهيرو تومياسو، إنه حزين لضياع فرصة الفوز بلقب خامس، لكنه حزن مؤقت، لأنهم مقبلون على بطولات عالمية وقارية مهمة، يجب ألا يطيلوا التفكير في نهائي النسخة السابعة عشر، فهي باتت من الماضي، وبطولة للنسيان، ليس إلا، والتفكير يجب أن يكون في المستقبل.