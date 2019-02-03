كأس آسيا الإمارات 2019 تحطم الأرقام القياسية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نجحت نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، بتحطيم كل الأرقام القياسية، من ناحية استقطاب متابعة الجماهير، عبر كافة القنوات الرقمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث سجلت البطولة أكثر من 836.8 مليون تفاعل، لتحقق أرقاماً بلغت أضعاف النسخة الماضية عام 2015 في أستراليا.وكان الحضور الأكبر عبر صفحة الاتحاد الآسيوي على الفيسبوك، والتي سجلت 169.4 مليون انطباع، وهو رقم يبلغ 15 ضعف النسخة الماضية، التي سجلت 11 مليون انطباع. في المقابل، شهد موقع تويتر تسجيل 106.5 ملايين انطباع، مقارنة بثلاثة ملايين في النسخة الماضية.

وكان الارتفاع الأكبر عبر الحساب الرسمي على انستغرام للاتحاد الآسيوي ، والذي سجل رقماً بلغ 132.4 مليون انطباع، مقارنة بمليون واحد فقط في أستراليا، إلى جانب 52.8 مليون انطباع على قصص انستغرام.

وحقق الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي ، والذي شهد تحديثاً شاملاً قبل انطلاق البطولة، إقبالاً كبيراً من الجماهير، التي زارت الموقع من أجل الحصول على الأخبار الحصرية والتقارير الشاملة للمباريات، حيث سجل الموقع 30.9 زيارة صفحة، بزيادة أكثر من 15 مليون عن النسخة الماضية قبل أربع سنوات.