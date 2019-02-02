عامر عبد الله يُتوّج بجائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

تُوج المعلق عامر عبد الله بجائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي الـ 15، في الاحتفالية التي أقيمت أول من أمس بفندق باب القصر برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وكان مجلس أمناء الجائزة والتي يشرف عليها أبناء المعلق الرياضي الراحل زاهد قدسي، وتعد واحدة من أهم جوائز التعليق الرياضي بالمنطقة ، أعلنت فوزمعلقنا عامر عبد الله بالجائزة لعام 2018 بعد منافسة مع كل من حمد بو محمد وفهد العتيبي.

حضر الاحتفالية عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد لشؤون الرياضة بالهيئة العامة للرياضة.

تكريم

وشهد الحفل تكريم عارف العواني، وعدد من الإعلاميين تقديراً لمسيرتهم المهنية وهم عبد الله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي بالإمارات، ومحمد نجيب رئيس قنوات أبوظبي الرياضي، وخالد الحسين مدير عام الإعلام والنشر بالهيئة العامة للشباب والرياضة السعودية، وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة.

وأعرب عامر عبد الله عن سعادته بالفوز بالجائزة القيمة، موجهاً شكره لمجلس أمناء الجائزة على اختياره كأفضل معلق عربي ، مشيراً إلى أن مسيرته شهدت مساندة العديد من الأشخاص في مقدمتها عائلته للوصول إلى هذه المكانة.

2004

يذكر أن الجائزة انطلقت في عام 2004 وفاز بها في النسخ السابقة كل من ناصر الأحمد، ورجاء الله السلمي، وعبدالله الحربي، وكل من علي حميد، وفهد العتيبي «مناصفة»، ثم علي سعيد الكعبي، وفارس عوض، ونبيل نقشبندي، وعدنان حمد، وخليل البلوشي.