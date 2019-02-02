أبوظبي تستضيف كلاسيكو المغرب 23 مارس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تستضيف العاصمة أبوظبي 23 مارس المقبل كلاسيكو المغرب ويجمع بين قطبي الكرة المغربية الرجاء والوداد البيضاوي والذي يقام على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي وشهد توقيع اتفاقيتين للتعاون المشترك بين المجلس واتحاد الكرة مع الاتحاد المغربي لكرة القدم، دعماً لخطط تبادل الخبرات الرياضية وتعزيز الشراكات بما يعزز مكانة العلاقات التاريخية والروابط المشتركة وأواصر الأخوة التي تجمع البلدين.

وقع اتفاقية الشراكة والتعاون مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة وفوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، بحضور جودار محمد نائب رئيس الجامعة المغربية، ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

تطوير

وتنص بنود الاتفاقية بين الاتحادين على تطوير الأجهزة الفنية والإدارية وتعزيز مستوى تبادل الخبرات الرياضية عن طريق المشاركة في الدورات التدريبية والأنشطة التثقيفية مثل المؤتمرات والندوات وغيرها من الفعاليات، بجانب العمل على إقامة معسكرات تثقيفية وتدريبية بعد التنسيق المسبق بجدولة المواعيد، كما تشمل تطوير الكوادر التحكيمية لدى الطرفين، بما في ذلك التبادل في مجال اعتماد الحكام للمسابقات المحلية في كلا البلدين.

وتتضمن الاتفاقية تنظيم مباراة سنوية بين المنتخبين تُقام بالتناوب بواقع مرة واحدة في كل بلد وفقاً لروزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتشمل أيضاً التشجيع على تبادل الأفكار والخبرات في مجال الاحتراف وتنظيم ورش عمل مشتركة بأهداف تطوير منظور الاحتراف في كلا البلدين ضمن الإطار الأساسي لأنظمة ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب تبادل الخبرات التسويقية والإعلامية، والتعاون في مجال الطب الرياضي.

تبادل خبرات

وأعرب مروان بن غليطة عن سعادته بالتعاون والشراكة مع الجامعة المغربية لكرة القدم، مؤكداً أن الاتفاقية تتضمن الكثير من الفرص التطويرية في مجالات التعاون بتبادل الخبرات الرياضية والتجارب الاحترافية وتعزيز فرص الشراكة بمجالات التحكيم والإعلام والتسويق والطب الرياضي.

وقال فوزي لقجع: نعبر عن سرورنا بالتواجد في أبوظبي وتوقيع اتفاقية الشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس أبوظبي الرياضي، ونفخر بهذه الاتفاقية التي تمثل قيمة ومكانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، متقدماً بالشكر والتقدير لدولة الإمارات على التعاون المثمر في المجال الكروي.

في المقابل وقع عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي اتفاقية تعاون مع فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم وسعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي وجواد زياد رئيس نادي الرجاء البيضاوي، لتنظيم مباراة كلاسيكو المغرب بين الرجاء والوداد في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، يوم 23 مارس المقبل، كما تم الاتفاق على تنظيم مباراة السوبر الإماراتي المغربي والتي تجمع بطل دوري الخليج العربي في الإمارات وبطل الدوري المغربي على أن تقام المباراة سنوياً في كلا البلدين بالتناوب، ويتم تحديد موعد إقامتها لاحقاً.

مسيرة

وأضاف: الاتفاقية تمثل محطة إضافية داعمة لمسيرة خططنا وفعالياتنا الرياضية التي نتطلع لتحقيق الاستدامة الناجحة لها عبر مقومات عديدة، مشيراً إلى أن استضافة الكلاسيكو المغربي تعزز من مكانة أبوظبي التي استضافت العديد من المباريات والديربيات العربية خلال الفترة الماضية.

وتابع: فخورون بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية التي تمثل نموذجاً مميزاً للتجارب الكروية العربية الناجحة في منطقة الشرق الأوسط، على كافة الأصعدة الفنية والجماهيرية والتسويقية، ونتقدم بالشكر لكافة الأطراف على تعاونها المثمر الذي أسفر عن كلاسيكو المغرب الذي سيقام في عام التسامح، ليؤكد حرصنا على تقديم الفعاليات الرياضية التي تجمع شعوب العالم من مختلف القارات والثقافات وليعرف العالم أجمع بالنهج الذي تقتفيه الدولة تحت مظلة قيادتها الرشيدة.

متعة كروية

أعرب سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي عن سعادته بتنظيم مباراة كلاسيكو المغرب في أبوظبي، متوجهاً بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم، متمنياً أن يقدم الفريقان المتعة الكروية في الحدث المرتقب.

وتقدم جواد زياد رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على استضافة كلاسيكو المغرب، مؤكداً أن المباراة تعد قمة مباريات الكرة المغربية وتحفل كعادتها بالمتعة والإثارة، معرباً عن فخره باللعب في أبوظبي التي تستقطب نخبة الفعاليات الرياضية العالمية.