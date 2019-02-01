مجلس دبي الرياضي يستقبل وفد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

زار وفد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم برئاسة لورا جورج أمين عام الاتحاد، مقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقى ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات للاستفادة من خبرات الاتحاد الفرنسي ووضع البرامج المشتركة، التي يمكن تطبيقها لتطوير قطاع الأكاديميات والناشئين في أندية دبي، بحضور عدد من مديري الإدارات والأقسام.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المتواصل بين مجلس دبي الرياضي مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم المستمرة منذ سنوات عدة، في مجال تطوير المدربين واللاعبين الشباب والناشئين، حيث تم تنظيم دورات تدريبية مشتركة بين المجلس والاتحاد الفرنسي التي شارك فيها أكثر من 120 مدرباً، وتم فيها تدريب وصقل مدربي أندية وأكاديميات كرة القدم بدبي ومنحهم شهادات معتمدة من الاتحاد الفرنسي. وعبر ناصر أمان آل رحمة عن سعادته بزيارة أمين عام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والتي تأتي في إطار استمرارية التعاون بين الطرفين، كما أكد أن فرنسا رائدة في رعاية وتطوير المواهب من مرحلة الأكاديميات وقطاع الناشئين وتكوين لاعبين مؤهلين للتنافس في أعلى المستويات الكروية

وقدم ناصر أمان آل رحمة درع المجلس للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيما أهدت لورا جورج قميص المنتخب الفرنسي الجديد ذا النجمتين للمجلس وعليه اسم مجلس دبي الرياضي، إلى جانب علم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وحضر اللقاء علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وسارة الصايغ مدير إدارة الاتصال والتسويق وخالد العور مدير الفعاليات الرياضية في المجلس وأحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات في المجلس.