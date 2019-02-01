كاباي يتفرّغ للسياحة والتمتع بسحر الإمارات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تفرّغ اللاعب الفرنسي يوهان كاباي للاستمتاع بوقته وزيارة المعالم السياحية في الدولة، بعد أن فكّ ارتباطه مع النصر، محاولاً في الوقت نفسه الحفاظ على لياقته البدنية بالتدرّب على شاطئ جميرا، وقام كاباي بزيارة جامع الشيخ زايد بأبوظبي، الاثنين الماضي، وصعد إلى قمة برج خليفة أول من أمس، ويقضي أوقاتاً كثيرة في السباحة بجزيرة النخلة، والتمتع ببرج العرب.

وكان النصر أعلن منتصف الشهر الماضي، إلغاء تعاقده مع كاباي، ليصبح لاعباً حراً وهو ما جعل كريستال بالاس يسعى لإعادته لصفوفه قبل غلق باب الانتقالات،حسب ما أشارت إليه صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. ولعب كاباي لأندية ليل وباريس سان جيرمان الفرنسيين ، وكريستال بالاس قبل أن ينتقل للعب في صفوف النصر.