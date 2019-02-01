شهادة هبيطة بقضية خميس الأربعاء

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ستستمع خلال اجتماعها الأربعاء المقبل إلى شهادة عبيد هبيطة مدير المنتخب في قضية لاعب النصر محمود خميس إثر قرار اللجنة بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي مع ناديه لحين الفصل النهائي في القضية عقب التقرير المرفوع ضده إلى لجنة الانضباط من الجهاز الإداري للمنتخب بداعي مخالفته لوائح الانضباط الخاصة بالمنتخب.

وكان اللاعب نفى أمام اللجنة قيامه بأي سلوك مخالف، فيما قررت اللجنة إرجاء الاستماع إلى إفادة الجهاز الإداري للمنتخب إلى حين انتهاء مشاركة المنتخب بكأس آسيا .