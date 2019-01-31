العين يضم روبيرو.. وسوبيتش يخلف زوران مؤقتاً

المصدر: العين - طلحة عبدالله

قام نادي العين رسمياً بقيد البرتغالي روبن روبيرو في كشوفات الفريق باتحاد الكرة، أمس، ليكمل عقد أجانبه إلى 4 بعد رحيل المصري حسين الشحات، ولم يتمكن اللاعب من المشاركة مع «الزعيم» في مونديال الأندية الأخير لرفض ناديه السابق سبورتنج لشبونة، إكمال إجراءات انتقاله للعين وقتها، وتابع اللاعب تدريباته مع الفريق قبل أن ينجح العين في حل المشكلة وضمه، وسيظهر اللاعب رسمياً مع الفريق بداية من المواجهة المقررة 5 فبراير المقبل أمام الإمارات بالجولة 14 من الدوري.

من جهة أخرى أعلن نادي العين تكليف الكرواتي سوبيتش مدرب فريق الرديف بقيادة فريق الكرة مؤقتاً، بعد إنهاء عقد المدرب الكرواتي زوران مع الفريق بالتراضي،

وودع زوران، نادي العين وجماهيره عبر رسالة على حسابه الخاص بـ«تويتر»، حيث سيقود فريق الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة، وتوجه زوران خلال رسالته بالشكر لقيادة النادي ومجلس الإدارة والجهاز الإداري، واللاعبين وجمهور الفريق، وأكد أنه قضى فترة رائعة مع «الزعيم» خلال موسمين وحقق معه ثنائية الدوري والكأس، فضلاً عن وصوله لنهائي كأس العالم للأندية، وعبر عن أمنياته بالتوفيق للفريق، لافتاً إلى أنه وجد معاملة محترفة وتعاوناً متميزاً من الجميع.

وفي المقابل عبرت جماهير عيناوية عبر تغريدات عن حزنها لرحيل زوران، وطالبت شركة الكرة بالنادي بالمحافظة على نجوم الفريق الذين دخلوا فترة الشهور الستة، وعدم التفريط فيهم بعد رحيل عمر عبد الرحمن، وحسين الشحات في حين ينتظر أن يغادر البرازيلي كايو لوكاس في نهاية الموسم إلى الدوري البرتغالي.

من ناحية اخرى يكثف فريق العين تدريباته بمعنويات عالية ، ووضح تصميم اللاعبين على حصد نقاط الدور الثاني كاملة من أجل الاحتفاظ بدرع الدوري.