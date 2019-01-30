اتفاقية توأمة بين شباب الأهلي والقادسية

المصدر: Ⅶ دبي ـ إيهاب زهدي

تم توقيع اتفاقية شراكة وتوأمة بين نادي شباب الأهلي وشقيقه نادي القادسية الكويتي مساء، أول من أمس، ووقع الاتفاقية الدكتور موسى عباس مدير أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي، وحسن أبو الحسن أمين السر العام بنادي القادسية، وحضر التوقيع رفاعي الديحاني أمين السر المساعد مدير قطاع الناشئين بنادي القادسية، وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون بين المؤسسات الرياضية لدول مجلس التعاون الخليجي، لتطوير المنظومة الرياضية، وبما يدعم مجال التعاون من خلال تبادل الخبرات، والاستفادة من كافة الطاقات والإمكانيات بالناديين.