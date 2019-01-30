«الصقور» يتعاقد مع صابر وكايو وسيلفا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تعاقد الإمارات مع 3 محترفين أجانب جدد، التونسي صابر خليفة «صانع ألعاب»، والبرازيليين كايو «جناح يسار»، وسيلفا «وسط ارتكاز»، وذلك بهدف تدعيم صفوف فريق النادي الأول لكرة القدم خلال فترة القيد الشتوي.

وحل الثلاثي الأجنبي الجديد لـ «الصقور»، بدلاء للإيفواري بكاري كونيه، والأسترالي بيرني، والغيني أبو بكر سيلا، مع الإبقاء على الفرنسي شيخ دياباتي بعدما أثبت جدارته بالاستمرار في صفوف فريق الإمارات، ويبدأ «الصقور» مشواره في الدور الثاني أمام فريق العين يوم 5 فبراير المقبل ، وهي المباراة التي يعول عليها الجهاز الفني في تحقيق انطلاقة قوية للفريق ، وتصحيح موقفه في لائحة الترتيب العام في دوري الخليج العربي .