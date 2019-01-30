«ميركاتو الشتاء» يغلق أبوابه اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

يغلق «الميركاتو الشتوي» للاعبي كرة القدم أبوابه في الخامسة مساء اليوم، بعد فترة ركود استمرت منذ بداية فتح باب القيد في 2 الجاري بسبب استضافة كأس آسيا، لكنها نشطت في الأيام الأخيرة كالعادة في قيد وانتقال اللاعبين، وشهدت تلك الفترة العديد من صفقات قيد اللاعبين سواء المواطنين أو الأجانب، بصفوف الأندية سواء المحترفة أو الهاوية، وتتسارع خطوات مسؤولي الأندية من أجل إنهاء التعاقدات قبل غلق باب القيد في الخامسة من مساء اليوم.

ويتوقع أن يشهد اليوم الأخير ازدحاماً في عملية القيد، لانتهاء الأندية من تعاقداتها، قبل انطلاقة منافسات الدور الثاني لدوري الخليج العربي في 5 فبراير المقبل، بعد توقف المسابقة بسبب استضافة نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019».

وشهدت عملية القيد الشتوي تحدياً لترشيد الإنفاق في معظم الأندية، تطبيقاً لنظام الحوكمة، وتحديد سقف رواتب اللاعبين للحد من هدر الأموال، ومع ذلك يتوقع الخبراء أن يشهد اليوم الأخير لعملية القيد الشتوي حالات قدي عديدة في اللاعبين خاصة الأجانب بمعظم الأندية.

وتسعي الأندية إلى ترتيب أوراقها خلال الساعات الأخيرة، والاستقرار على لاعبيها الجدد، حيث لا تزال هناك أندية عدة لم تستقر على لاعبيها الجدد، سواء من المواطنين أو الأجانب، ما يؤدي إلى التوقع بأن يكون ختام «الميركاتو» ساخناً، متحدياً كل دعوات ترشيد الإنفاق.

واستقرت عدة أندية على لاعبيها، خاصة الأجانب، بعد أن قدموا مردوداً طيباً في الدور الأول، مثل الشارقة وشباب الأهلي دبي، والجزيرة، فيما واصلت بعض الأندية، خاصة التي تقبع في منطقة الوسط والأمان، إعادة ترتيب أوراقها، وتقييم الموقف، من أجل سد احتياجاتها، أما أندية القاع والمهددة بالهبوط إلى دوري الهواة فقد سعت للتعاقد مع لاعبين يحققون الفارق معها، ويسهمون في حصد مزيد من النقاط خلال الدور الثاني.

النصر

ويدخل النصر مرحلة الإياب بـ3 تغييرات في صفوف الأجانب، حيث تعاقد مع التشيلي روني فرنانديز، بنظام الإعارة من الفيحاء السعودي لمدة 5 أشهر، وضم البرازيلي جونيور دوترا من كورنثيانز البرازيلي لمدة 6 أشهر، إضافة إلى إعادة قيد اللبناني جوان العمري في خانة اللاعب الآسيوي، في المقابل أعلن النصر رسمياً عن استغنائه عن خدمات الثلاثي المكون من: الفرنسي يوهان كاباي، والبرازيلي صامويل روزا، ومواطنه غابرييل ماركينيوس.

ويسعى النصر إلى ضم مدافع مواطن قبل غلق باب الانتقالات الشتوية لتعويض غياب خليفة مبارك ومحمد عايض بسبب الإصابة.

عودة أحمد علي

وعاد إلى الوحدة أحمد علي بعد انتهاء فترة إعارته للظفرة، وعقده الجديد يمتد 3 سنوات، وتدعم عودته صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم، إذ بدأ أحمد علي مشواره في الوحدة قبل أن ينتقل إلى بني ياس لعدة سنوات، ثم رحل إلى الظفرة، قبل العودة مرة أخرى إلى صفوف العنابي، وخضع اللاعب لتدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية، من أجل تجهيزه للظهور مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

تحفظ

ووضح تحفظ بني ياس في ملف التعاقدات الشتوية، وعدم رغبته في إضافة عناصر جديدة، بعد النجاح الذي حققه الفريق في النصف الأول من الدوري، رغم وجود بعض الآراء التي تطالب بتغيير الكولومبي مايكل أورتيغا، باعتباره أقل الأجانب مردوداً في الفترة الماضية، لكن هنالك من يرى ضرورة منحه فرصة إضافية.

كما ينظر البعض إلى التغييرات بأنها غير ذات أهمية، بعد أن جمع الفريق 18 نقطة في الدوري، جعلته بعيداً عن شبح الهبوط، وبالتالي يمكن الإرجاء بعد دراسة شاملة لمستوى العناصر الوطنية والأجنبية، وفي ذات الوقت توفير المال على النادي، الذي يمكن أن يصرفه حال إحداث أي تعديل حالياً.

الظفرة

ويستهدف الظفرة تعديل اثنين من «الرباعي الأجنبي»، لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق النصف الثاني من منافسات الموسم الحالي، وبدأ النادي في البحث عن بديل للمهاجم البرازيلي دو سانتوس، والمدافع المغربي أمين عطوشي، ويدرس حالياً السير الذاتية لعدد من اللاعبين لحسم الملف قبل غلق باب القيد.

لا صفقات

لم يجر شباب الأهلي أي صفقات خلال فترة القيد الشتوي الحالية، سواء على صعيد الأجانب أو المواطنين، ولكن هذا لا يعني أن الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب القيد، ربما تشهد تغييرات على قائمة «فرسان دبي» في النصف الثاني من الموسم الحالي. سبق أن أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، أن فريقه يملك مجموعة من أفضل اللاعبين المواطنين في الدولة، والمميز من خارج هذه المجموعة، تتمسك بهم أنديتهم، وبالتالي لا مجال للتغيير على صعيد اللاعبين المواطنين.

أما بالنسبة للمحترفين الأجانب، فأوضح أروابارينا رضاه عن مستوى اللاعبين الأجانب بفريق شباب الأهلي، وأن التغيير سيكون حال وجود لاعب أجنبي سوبر يضيف أكثر للاعبين المواطنين، وليس لمجرد التغيير فقط. الجدير بالذكر أن هناك حالة عدم رضا من قبل بعض جماهير شباب الأهلي تجاه اللاعبين الأجانب الأربعة الحاليين بالفريق، وهم: البرازيلي لوفانور، والأرجنتينيان إيميليانو فيكيو وماورو دياز، والإكوادوري أيوفي، وخاصة فيكيو

21

يوجد ملحق لقيد اللاعبين بمنح الأندية فرصة تسجيل لاعبين خارج موعد قيد اللاعبين، وأتاح اتحاد الكرة الفرصة أمام الأندية لتسجل لاعبين خلال 21 يوماً من تاريخ غلق باب القيد، على أن يكون اللاعب حراً وقائمة النادي تسمح بهذا القيد الجديد، وزيادة في التعاون بين اتحاد الكرة وإنهاء عقده السابق يكون خلال عملية القيد.