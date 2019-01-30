عيسى العتيبة من الجزيرة إلى كلباء

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن

قررت شركة الجزيرة لكرة القدم إعارة مدافع الفريق عيسى العتيبة إلى كلباء، ولم تظهر الصورة النهائية لتغييرات «فخر أبوظبي» قبل يوم واحد من إغلاق «الميركاتو الشتوي»، وتفيد متابعات «البيان الرياضي» بأن هناك اتجاهاً قوياً للإبقاء على المحترفين الأجانب، البرازيلي ليوناردو فيرير، والجناح الغاني أسانتي، ولاعب الارتكاز الكاميروني سياني، بالإضافة إلى المغربي من أصول هولندية ناصر بارزيت، بالرغم من توقعات البعض برحيل الأخير.

وبالنسبة للمواطنين، فإن المتابعات تفيد الإبقاء على العناصر الرئيسية للفريق، وكانت شركة الجزيرة لكرة القدم قد جددت عقد صانع الألعاب الدولي خلفان مبارك، ورأت إعارة عيسى العتيبة لمنحه فرصة اللعب مع فريق آخر ضمن دائرة الإعارة، كما استرد الفريق سالم عبدالله بعد أداء الخدمة الوطنية.

ويحتل الجزيرة المركز الثاني في قائمة ترتيب الدوري 28 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشارقة المتصدر 31 نقطة.