قويض: تأخّرنا في حسم ملف أجانب دبا

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

يسابق دبا الفجيرة صاحب المركز الأخير في دوري الخليج العربي لكرة القدم الزمن للتعاقد مع اثنين من اللاعبين أجانب قبل اغلاق باب الانتقالات الشتوية اليوم ليكونا بديلين عن الكيني جمعة مسعود والمغربي يحيى جبران.

وأكد السوري محمد قويض مدرب الفريق أن ما يقلقه ويضغط الفريق هو عدم التعاقد مع لاعبين أجنبيين ، وقال : توصلنا إلى اتفاق مع البرازيلي روزا لاعب النصر قبل أن تسقط الصفقة في الماء في لحظاتها الأخيرة بسبب تغيير وجهته إلى الفجيرة، كما اتفقنا مع لاعب برازيلي آخر لكنه حصل على عرض أفضل من دوري آخر ، وكل جهودنا مركزة على حسم الموضوع اليوم. وأضاف: في حال نجحنا في ضم لاعبين أجنبيين علينا انتظار تألقهما مع الفريق وهو ما يدخلنا في دوامة كان بإمكاننا تفاديها لو أغلقنا ملف الأجانب مع نهاية الدور الأول.

واشار إلى أن عدم إنهاء ملف الأجانب يزيد الضغوط على الفريق، وقال: يوميّاً يتمّ عرض لاعبين علينا، ولكن غالباً خلال هذه الفترة من الانتقالات من الصعب الحصول على لاعب جيّد

وقال جمال العبدولي مدير الفريق : حاولنا إنهاء ملف الأجانب وتم الاستقرار على الثنائي اللبناني حسن معتوق والبرازيلي روزا لكننا لم ننجح في إنهاء الصفقتين، الأمر الذي أربك الفريق.