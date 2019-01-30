رازوفيتش: انتظروا نتائج أفضل للظفرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

أكد فوك رازوفيتش مدرب فريق الكرة بنادي الظفرة، أن محافظته على عناصر الفريق وتصحيح السلبيات؛ ظلت أهم له من الإضافات الجديدة في فترة التعاقدات الشتوية، مشيراً إلى أنه ركز على الاستفادة من فترة توقف الدوري لتطوير مستوى الفريق، ويرى أن التحضيرات مبشّرة بنتائج أفضل من التي تحققت في النصف الأول من الموسم.

وقال: «انتظروا نتائج أفضل للظفرة في الدور الثاني». وحرص رازوفيتش على عقد اجتماعات خلال الفترة الماضية مع عبد السلام جمعة مدير الفريق، وسعيد مسعود إداري الفريق، لمناقشة خطة إعداد الفريق في فترة التوقف.

وأضاف رازوفيتش لـ «البيان الرياضي»: «أصبحت أكثر معرفة بالفريق وأكثر قرباً من اللاعبين بعد أن أشرفت على تدريبهم خلال الستة أشهر الماضية، وأصبحنا نعرف ما هو المطلوب وما هي المشاكل الفنية التي نعانيها، وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح، وأتوقع أن يكون الدور الثاني إيجابياً للفريق، وأن نقدم فيه مستوى أفضل من السابق».

وأكد مدرب الظفرة، استفادته من المباريات الودية التي خاضها الفريق في الفترة الماضية، ذاكراً أن المباريات أتاحت له فرصة اختبار مجموعة كبيرة من اللاعبين، ومنحته رؤية شاملة للفريق، وكشفت له عن جاهزية اللاعبين وما هو المطلوب عمله في الأيام المقبلة.

روح قتالية

وأشاد المدرب الصربي بجدية اللاعبين في التدريبات، وأكد أنهم يؤدون بروح قتالية عالية، وأن كل لاعب حريص على تطوير مقدراته الفردية لينافس على التشكيلة، وحتى يقدم مستوى متميزاً يساهم به مع زملائه في تحقيق نتائج إيجابية تقود الفريق إلى مركز جيد في جدول الترتيب.

وأكد مدرب الظفرة، معرفته بأن النصف الثاني من الموسم أصعب من الأول؛ لأن كل فريق سيكون حريصاً على تحقيق الفوز وجمع أكبر عدد من النقاط، سواء للمنافسة على مراكز متقدمة، أو لضمان البقاء في الدوري وقال: «علينا أن نضاعف مجهودنا، وأن نعمل على حل كافة مشاكل الفريق الفنية؛ لنكون على قدر التحدي في المباريات العديدة التي تنتظرنا».