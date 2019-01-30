العلامة الكاملة لمنتخب الفتيات في بطولة «دبي الرياضي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تصدر مُنتخب الفتيات لكرة القدم بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، محققاً العلامة الكاملة، 15 نقطة في 5 مباريات، وفي منافسات تحت 18 عاماً نجح دو لاليغا للكفاءات العالية في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم بتحقيق الفوز 3-0 على أليانس، وفاز فريق أبوظبي إليت على أكاديمية برشلونة دبي 7 - 1 النجوم على إنفيكتوس إف سي 3 - 0، وتعادل فريق أكاديمية لاليغا مع المدرسة الإسبانية «إنييستا» 1-1.

وشهدت منافسات تحت 16 سنة فوز دو لاليغا للكفاءات العالية على إف سي أكاديمي 8-0، والوصل على أكاديمية فوكس 2-1، بينما تعرّض فريق أبوظبي إليت إلى هزيمة ثقيلة 0 - 6 أمام أكاديمية لاليغا، وفي منافسات تحت 14 عاماً واصل الوصل مُطاردة الصدارة بفوزه على أليانس 6-0 ليحل وصيفاً برصيد 24 نقطة.

وتعد بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم هي الأكبر من نوعها، ويشارك بها 2300 لاعب يمثلون 100 فريق، وتُقام على ملاعب نادي الوصل وشباب الأهلي ومدينة دبي الرياضية حتى 27 أبريل المقبل.