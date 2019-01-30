إشادة كويتية بنجاح سلطان المرزوقي في إدارة نهائي الكأس

المصدر: Ⅶ الكويت - أحمد عبد اللطيف

حصل الحكم الإماراتي سلطان المرزوقي الذي أدار المباراة النهائية لكأس ولي عهد الكويت بين فريقي الكويت والقادسية على إشادة كويتية كبيرة بعد نجاحه في الخروج بالمباراة إلى بر الأمان بمساعدة الطاقم الكويتي وحكام الفيديو الإماراتيين سلطان محمد صالح، وصقر الزعابي، خاصة أن المباراة كانت الأولى التي تستخدم فيها تقنية «VAR»، التي لجأ إليها المرزوقي في حالة واحدة في الدقيقة 59، بعد اعتراض لاعبو القادسية ومطالبتهم بركلة جزاء على الكويت، إلا أن التقنية أثبتت عدم صحة ما طالب به لاعبو القادسية وتم استئناف اللعب.

من ناحية أخرى أغلق الجهاز الفني والإداري بنادي الكويت ملف مباراة النهائي التي توج من خلالها بلقبه السابع في تاريخه بعدما حقق الفوز على منافسه القادسية بهدف نظيف أحرزه فيصل زايد، وبدأ الاستعداد لخوض غمار منافسات الأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا، حيث يحل ضيفاً على الوحدات الأردني في عمان 5 فبراير المقبل، ويغادر الفريق السبت المقبل إلى الأردن.

وفي نفس السياق قام الجهاز الفني والإداري بقيادة المدرب الوطني محمد عبدالله بتغيير كبير في صفوف الفريق بعد الاستغناء عن الغاني محمد فتاو والتونسي صابر خليفة والتعاقد مع المهاجم البرازيلي لوكاو والمدافع المغربي الأسبق للقادسية عصام العدوة والأخير شارك في أولى مبارياته بقميص الكويت خلال مواجهة القادسية الأخيرة.