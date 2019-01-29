العين ينهى عقد زوران بالتراضي بين الطرفين

المصدر: البيان الالكتروني والوكالات

أنهى نادي العين اليوم عقد مدربه زوران ماميتش بالتراضي بين الطرفين وسط تقارير صحافية عن اقتراب الاخير من قيادة الهلال السعودي بديلا للبرتغالي جورج جيسوس..

وكلفت إدارة النادي الجهاز الفني الرديف بتولي مهمة تدريب الفريق الأول "مؤقتاً" بعد التوصل إلى اتفاق بإنهاء عقد مدربه زوران ماميتش بالتراضي.

وغرد زوران مؤكدا أنه قضى عامين رائعين مع العين وأنه كتب التاريخ هو واللاعبين وأنه "حان الوقت لأن نسير في طريقين مختلفين".

ويأتي رحيل زوران قبل فترة قصيرة من انطلاق مرحلة الاياب في الدوري ، حيث يلعب العين مع الامارات في 5 فبراير المقبل.

ويحتل العين الذي يملك مباراة مؤجلة مع الوحدة، المركز الثالث في الدور برصيد 28 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الشارقة المتصدر.

وتولى ماميتش تدريب العين في يناير 2017، وقاده للفوز بثنائية الدوري والكأس المحليين في الموسم الماضي، والى وصافة كأس العالم للاندية 2018 حيث خسر امام ريال مدريد الاسباني في النهائي.

العين يكلف الجهاز الفني الرديف بتولي مهمة تدريب الفريق الأول "مؤقتاً" بعد التوصل إلى اتفاق بإنهاء عقد مدربه زوران ماميتش بالتراضي#نادي_العين pic.twitter.com/n9CiHXJ6zt — Al Ain FC (@alainfcae) January 29, 2019