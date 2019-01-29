بث مباشر لمباراة منتخبنا الوطني في نصف نهائي بطولة كأس آسيا

يلتقي اليوم منتخبنا الوطني أمام منتخب قطر في تمام الساعة السادسة مساء في نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019 المقام في استاد محمد بن زايد.
الجماهير تتوافد على استاد #محمد_بن_زايد لمؤازرة منتخبنا الوطني في نصف نهائي #كأس_آسيا_الامارات2019.@uaent2019 #الإمارات_قطر #قدام_يالأبيض #منصور_يالأبيض #كأس_آسيا2019 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4Jrcr4Bt7K— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 29, 2019
وتنقل لكم كاميرا "البيان" عبر مراسليها في الميدان بثاً مباشراً من الأجواء والاستعدادات قبل انطلاق المبارة التي تمثل مواجهة قوية، يمتلك فيها كل فريق دافعاً لتجاوز خطوة جديدة إلى النهائي الحلم.
ويعمل منتخبنا على ترجمة مشواره السابق في البطولة، بفوز جديد، بعد أن تصدر مجموعته في المرحلة الأولى، وأقصى قرغيزستان في دور الـ 16، ثم نجح في تخطي حامل اللقب، منتخب أستراليا، ليصل إلى نصف النهائي عن جدارة، ويسعى «الأبيض» إلى تكرار إنجازه السابق، بالوصول إلى النهائي في نسخة 1996.
جمهور من أبناء الجالية المغربية يرفعون علم #الإمارات و #المغرب ويساندون الأبيض في نصف نهائي #كأس_آسيا_الإمارات2019.@uaent2019 #الإمارات_قطر #قدام_يالأبيض#منصور_يالأبيض #كأس_آسيا2019 #البيان_الرياضي pic.twitter.com/NtnoNP4Xqf— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 29, 2019
دخول الجماهير عبر البوابات لمؤازرة منتخبنا الوطني في نصف نهائي #كأس_آسيا_الإمارات2019 في استاد محمد بن زايد. @uaent2019 #الإمارات_قطر #قدام_يالأبيض#منصور_يالأبيض #كأس_آسيا2019 #عيال_زايد_قدها #البيان_الرياضي pic.twitter.com/XapYns5wet— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 29, 2019
جمهور #الأبيض يعرب عن تفاؤله بالفوز والتأهل للنهائي في بطولة #كأس_آسيا_الامارات2019.@uaent2019 #الإمارات_قطر #قدام_يالأبيض #منصور_يالأبيض #كأس_آسيا2019 #البيان_الرياضي pic.twitter.com/sE7gH4u1U4— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 29, 2019
أبناء الجالية المصرية يساندون #الأبيض في نصف نهائي #كأس_آسيا_الإمارات2019 ومشجعون من #الهند و #باكستان حضورا قبل ساعتين من موعد المباراة.#الإمارات_قطر #قدام_يالأبيض#منصور_يالأبيض #كأس_آسيا2019 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yoT28onbLk— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 29, 2019