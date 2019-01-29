بث مباشر لمباراة منتخبنا الوطني في نصف نهائي بطولة كأس آسيا

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

يلتقي اليوم منتخبنا الوطني أمام منتخب قطر في تمام الساعة السادسة مساء في نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019 المقام في استاد محمد بن زايد.

وتنقل لكم كاميرا "البيان" عبر مراسليها في الميدان بثاً مباشراً من الأجواء والاستعدادات قبل انطلاق المبارة التي تمثل مواجهة قوية، يمتلك فيها كل فريق دافعاً لتجاوز خطوة جديدة إلى النهائي الحلم.

ويعمل منتخبنا على ترجمة مشواره السابق في البطولة، بفوز جديد، بعد أن تصدر مجموعته في المرحلة الأولى، وأقصى قرغيزستان في دور الـ 16، ثم نجح في تخطي حامل اللقب، منتخب أستراليا، ليصل إلى نصف النهائي عن جدارة، ويسعى «الأبيض» إلى تكرار إنجازه السابق، بالوصول إلى النهائي في نسخة 1996.