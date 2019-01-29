جماهير الذهب تتساءل عن أسباب إلغاء اللجنة الفنية

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

تساءلت جماهير وصلاوية عن أسباب القرار المفاجئ إلغاء اللجنة الفنية لكرة القدم أول من أمس مطالبين عبر وسم «إلغاء اللجنة الفنية» على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» والذي لاقى تفاعلاً كبيراً من «جماهير الذهب»، بتوضيح أسباب القرار بصورة رسمية عبر بيان يُنشر على موقع النادي. وكان عضو اللجنة الفنية منذر علي، كتب عدة تغريدات أول من أمس على حسابه على «تويتر» تعد بمثابة كشف حساب لما قدمته اللجنة خلال توليها المسؤولية .

متمنياٌ التوفيق لفريق الوصل بالدور الثاني، واكد أن أعضاء اللجنة وضعوا الحلول السريعة لإعادة الفريق لمستواه، وأن أهم القرارات أو التوصيات التي خرجت بها اللجنة ،تنحصر في:« انتداب مدرب مؤقت مُلم بالوضع الحالي للنادي والدوري وتم اقتراح ريجيكامب.

وأشار إلى أن من أهم التوصيات التي تمت الاستجابة لبعضها، انتداب بعض اللاعبين المؤثرين في بعض المراكز ،وتغيير الجهاز الطبي حيث كانت كثرة الإصابات وتأخر فترة التأهيل محط تساؤل اللجنة ،بجانب محاولة تغيير بعض الأجانب الجدد الذين لم يكونوا موفقين مع الفريق بعناصر جديدة ومراكز تم التحدث فيها مع مدرب الفريق لتكون إضافة جديدة للفريق،واختتم منذر تغريداته: تم مناقشة المدرب الجديد حول إمكانية عودة مينديز للاستفادة منه ووافق المدرب لمعرفته السابقة بمستوى اللاعب

شفافية

من ناحية اخرى أشار القطب الوصلاوي علي محمد العامري على حسابه على«تويتر» أن اللجنة الفنية رحلت في مدة قصيرة وبصمت.. ما السر ؟ وهل اللوم على الإدارة أو اللجنة؟ نطالب كجمهور بالشفافية في هكذا قرارات وإعلانها في الموقع الرسمي للنادي.

قيد مينديز

اقترب الوصل من إكمال إجراءات تسجيل المحترف البرازيلي رونالدو مينديز بعد عودته إلى صفوف الفريق مجدداً قادماً من نادي الفجيرة، من المقرر إتمام إجراءات التسجيل واستخراج بطاقة اللاعب قبل غلق باب الانتقالات الشتوية غداً.