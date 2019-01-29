الهاجري: الرحيل خيار متاح.. والقادم في العين أفضل

المصدر: العين - طلحة عبدالله

بعد أيام من الصمت إزاء التقارير الإعلامية التي أكدت رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش عن نادي العين إلى الهلال السعودي، وبعد أن أمطرت جماهير «الزعيم» مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من الاستفسارات والتساؤلات، غرد غانم الهاجري رئيس شركة الكرة بنادي العين على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

مؤكداً أن الأمور المرتبطة بالفريق سيتم توضيحها في غضون الفترة المقبلة، ومشيراً في تغريدة إلى أنه «سيتم توضيح الأمور وكافة التفاصيل المرتبطة بوضع الفريق خلال الفترة القادمة، فقط علينا التعامل بهدوء، والقادم أفضل وأجمل»، وذكر أن «البقاء أو الرحيل خيارات متاحة. وللجميع حق اتخاذ قراره بحرّية مطلقة، والمؤكد أن الرغبة والإرادة هي التي تحدد وتحكم اتجاه اختيارك».

وأكد أن «طريق البطولات في معقل الزعيم لم نعرفه بفضل أشخاص مروا من هنا قبل أن يغادروا، وفكرة حصد البطولات والإنجازات، مرتبطة بشخصية «الزعيم» وجماهيره والمنتمي له يدرك جيداً أنه سيعانق مجداً جديداً ويصنع تاريخاً كبيراً، ويحقق أحلامه الاستثنائية في الوصول للعالمية لا لشيء سوى أنه العين».

احترام

وغرد أيضاً، «نتعامل بمبدأ احترام رغبة الآخرين، ولا يمكن تبني الأفكار السلبية والقادم أفضل»، و«عالم كرة القدم مرتبط بالتحديات وأحياناً بالمفاجآت، ومن الطبيعي رحيل الأشخاص،التفاصيل دائماً تخص الأطراف المعنية وأصحاب الشأن وليس الجميع».

وأضاف: «العين ثابت والكل متحركون، مبادئنا تثبتنا ومبادئهم تحركهم واستراتيجيتنا واضحة والفضل لله ومن بعده قيادة هذا الكيان في المكانة التي يتبوّأها النادي محلياً، إقليمياً، قارياً وعالمياً».