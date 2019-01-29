مواهب الشارقة تُبهر كشافي «لاليغا»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أبهرت مواهب الشارقة المشاركة في دور المجموعات لكأسي مدارس وفرجان الإمارات في الإمارات الشمالية ضمن فعاليات منصة أبطال دو على ملاعب متنزه الشارقة الوطني، كشافي لاليغا الذين تابعوا المُنافسات لانتقاء أفضل اللاعبين ودعوتهم إلى الاختبار في مركز دو لاليغا للكفاءات العالية، أفضل مركز لإعداد المواهب في المنطقة.

وأكد عبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في دو، مواصلة تعزيز كرة قدم الشباب في الدولة، وقال: شهدنا مستويات رائعة في الشارقة وأبوظبي، ما ينبئ ببطولة تنافسية من الدرجة الأولى ولاعبين لديهم من المهارات ما يؤهلهم إلى الانضمام إلى مركز دو لاليغا للكفاءات العالية.

وأضاف: أسهمت منصة أبطال دو في اكتشاف العديد من المواهب الشابة التي سيكون لها شأنٌ كبير في مستقبل كرة القدم، نتطلع لاكتشاف المزيد من الشباب.

وقال إغليسياس المُدرب السابق لفريق ريال مدريد للشباب وكشاف لاليغا: «شاهدنا عدداً كبيراً من المواهب الشابة التي تستطيع احتراف كرة القدم إذا ما توافر لها الظروف المناسبة وإذا اجتازوا الاختبارات، سيسعدنا أن نُرحب بهم في مركز دو لاليغا للكفاءات العالية ليبدأوا رحلتهم الاحترافية».

وأضاف: «منصة أبطال دو هي فرصة رائعة لكل المُهتمين بكرة قدم الشباب في الدولة، حيث يُمكن للاعبين الاحتكاك في مُباراة قوية والمُنافسة على اللقب، فضلاً عن اكتشافهم من قِبل كشافي لاليغا، كما يُمكن للمُدربين والكشافين إيجاد المواهب الشابة المُناسبة لتدريبهم وضمهم إلى فرقهم من أجل تعزيز المواهب الكروية الشابة في كل فرق وأكاديميات الدولة».