بينات: لا تقلقوا على دفاع النصر

المصدر: دبي- عدنان الغربي

بدّد الإسباني بينات سان خوسيه مدرب النصر مخاوف جماهير«العميد»، بشأن إصابتي ثنائي خط الدفاع محمد عايض وخليفة مبارك، مؤكداً تركيزه على إعادة بناء خط الدفاع بقيادة اللبناني جوان العمري، الذي وصفه بالورقة المهمة في تشكيلة الفريق بحكم خبرته في دوري الخليج العربي وتجربته السابقة في هذا المركز خلال الموسم الماضي.

وقال: في غياب محمد عايض وخليفة مبارك، نحتاج إلى بناء منظومة دفاعية جديدة في الفريق، الأمر ليس سهلاً، ولكن هذه أحكام كرة القدم علينا أن نتأقلم معها ومهمتنا إيجاد الحلول المناسبة لخط الدفاع، نحن محظوظون بعودة جوان العمري، وهو لاعب مهمّ بالنسبة لنا، لقد قدّم مستوى جيداً في الموسم الماضي، ويملك تجربة واسعة في الدوري المحلي وسيكون ورقة إيجابية تساعدنا على بناء خط الدفاع، وبما أنه يعرف الفريق، هذا يكسبنا الوقت، لدينا أيضاً مبارك سعيد ومسعود سليمان ولكننا نحتاج إلى مدافع آخر، الموسم مازال طويلاً ويجب تعزيز الجانب الدفاعي، والإدارة تبذل جهوداً كبيرة في هذا الإطار.

وكان خليفة مبارك تعرض لإصابة أثناء مشاركته مع منتخبنا الوطني ضد قيرغيزستان في نهائيات كأس أمم آسيا المقامة حالياً في الإمارات، وأجرى عملية جراحية سيركن بسبب لراحة لفترة طويلة، ما يعني أن موسمه انتهى مع النصر، شأنه في ذلك شأن زميله محمد عايض، الذي ودع بدوره الموسم بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

تجربة مهمة

وأكد بينات أن المباراة الودية، التي فاز فيها النصر بهدفين مقابل هدف واحد، أمام دبا، أول من أمس، كانت تجربة مهمة للوقوف على جاهزية اللاعبين وتطبيق بعض الأمور التكتيكية والفنية، معرباً عن سعادته بما أظهره اللاعبون من انضباط وعزيمة طيلة الفترة الماضية وبالأداء الجيد في المباريات الودية الثلاث.

وقال: علينا أن نحسّن بعض النقاط وخاصة من الناحية الدفاعية، كما تعلمون لدينا لاعبين أصيبا هما محمد عايض وخليفة مبارك، نتمنى لهما شفاء عاجلاً، الفريق يتطور واللاعبون أظهروا إمكانات عالية، وهم يتسابقون لتقديم أفضل ما لديهم.

وأضاف: من الناحية الهجومية، أداء الفريق مطمئن وأنا سعيد جداً بذلك، أمامنا أيام قليلة على عودة الدوري ويجب أن نصل إلى قمّـة الجاهزية، فترة التوقف جاءت في توقيت مناسب لتحقيق التجانس بين كل العناصر، وبشكل عامّ الأمور تسير بشكل جيد، وكما هو مخطط له.

تأقلم

وأثنى المدرّب الإسباني على تأقلم اللاعب التشيلي روني فيرنانديز بشكل سريع مع الفريق وتألقه في المباريات الودية، مشيراً إلى أن وجوده في المنطقة منذ فترة ساعده كثيراً على الانسجام مع زملائه الجدد، وقال: يبذل فيرنانديز جهوداً كبيرة في التدريبات، بلا شك هو يتطلع إلى أن يكون أحد اللاعبين المهمين في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعتقد أنه يسير على الطريق الصحيح بفضل ما يبذله من جهود كبيرة كل يوم، أعرف أنه فخور باللعب في النصر ويحاول أن يثبت أنه جدير بارتداء قميصه، بالتأكيد من يوم لآخر سيتعود على الفريق وسيتعرف على طريقة لعب زملائه وخصوصاً ألفارو نيغريدو حتى يتعاونوا بشكل جيد من الناحية الهجومية.

وعبر المدرب عن سعادته بما يقدّمه مجلس الإدارة من دعم له وللاعبين وبالعمل مع أشخاص رائعين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير كل الظـروف المريحة للعمل، وقال نعد الجميع بأننا لن نبخل بأي جهد.

جهود

عبر بينات عن رضاه للجهود التي يبذلها البرازيلي جونيور دوترا ليكون بدوره أحد العناصر المؤثرة، مشيراً إلى أن تعاقدات النصر كانت حسب حاجة الفريق لتطوير أدائه وتحقيق أهدافه.