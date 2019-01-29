كلباء يجدد عقد الحمادي موسمين

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم تجديد عقد حمد الحمادي لاعب فريق الكرة، لمدة موسمين، بعد تألقه في الفترة الماضية مع الفريق، وجرت مراسم التجديد في مقر النادي أول من أمس بحضور علي اللوغاني رئيس مجلس إدارة النادي.

وكانت إدارة النادي حرصت على تجديد عقود بعض اللاعبين في الفترة الماضية، أبرزهم الحارس محمد البريق وحسن يوسف، فيما انضم إلى صفوف الفريق عيسى العتيبة قادماً من الجزيرة بنظام الإعارة.

من جهة أخرى، يختتم الفريق تجاربه الودية اليوم بملاقاة دبا الفجيرة، وهي الودية الثالثة لـ «النمور» خلال فترة التوقف.