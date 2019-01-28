مينديز ينتظم في تدريبات الوصل

المصدر: دبي ـ عزالدين جادالله

انتظم المحترف البرازيلي رونالدو مينديز في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، عقب إعلان شركة كرة القدم عودته رسمياً إلى صفوف الفريق بناء على طلب الروماني ريجيكامب المدير الفني للفريق، وكان «البيان الرياضي» انفرد بخبر اقتراب عودة اللاعب لصفوف الفهود بناء على طلب المدرب. وتقدم مجلس إدارة نادي الوصل برئاسة راشد بالهول بالشكر إلى الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة وأعضاء مجلس إدارة النادي على تعاونهم المثمر والبناء في إتمام الصفقة، وتسهيل عودته إلى صفوف الإمبراطور مجدداً.



سعادة



وأعرب مينديز عن سعادته بالعودة إلى نادي الوصل الذي تألق في صفوفه طوال السنوات الماضية، معرباً عن شكره لرئيس نادي الفجيرة وأعضاء مجلس إدارة النادي على تعاونهم مع الوصل وتحقيق رغبته بعودته مجدداً إلى «الإمبراطور»، مبدياً رغبته في أن يكون على قدر الثقة الكبيرة التي وضعها مدرب الفريق ريجيكامب به، وأن يسهم مع زملائه اللاعبين في تحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره.



شكر



وجهت إدارة نادي الفجيرة برئاسة ناصر اليماحي الشكر لإدارة نادي الوصل، برئاسة راشد بلهول للتعاون الدائم بين الناديين كما قدمت باقة ورد للاعب مينديز في وداعه، موجهة الشكر له عن جهوده في الفترة التي قضاها مع «الذئاب»، وأكد عبد الله بن قانون المدير التنفيذي للنادي أن مينديز كان مثالاً للاعب المحترف طوال الفترة التي قضاها مع الفجيرة من خلال انضباطه خلال التدريبات والمباريات وقام بدوره على أكمل وجه، ونتمنى له التوفيق مع الوصل خلال الفترة المقبلة.