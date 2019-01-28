بطولة «فريجي1» في الفجيرة 7 فبراير

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «فريجي 1» لكرة القدم عن إيقاد الشمعة الأولى من البطولة 7 فبراير المقبل، وتستمر المنافسات حتى 2 مارس تحت شعار «حمد بن سيف في القلب»، بمشاركة 16 فريقاً من الأحياء الشعبية في الفجيرة، وجاء الإعلان عن البطولة خلال المؤتمر الصحافي، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بحضور راعي البطولة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وشريف العوضي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وخالد المطيري مدير البطولة، وخليل عبد الباري المدير الفني للبطولة وعدد من الرعاة والمنظمين.

وأكد عبد الله الشرقي أن البطولة تهدف إلى جمع الرياضيين غير المنتمين للأندية والمنضمين لفرق المناطق والفرجان دون التقيد بالأعمار، متمنياً أن تكشف البطولة عن مواهب كروية يمكنها الانضمام للأندية والمنتخبات مستقبلاً.

وأكد خليل عبد الباري توزيع الفرق إلى 4 مجموعات يتأهل عن كل مجموعة فريقان لدور الثمانية، وستتم الاستعانة بحكام مميزين لإدارة المباريات، ووجه خالد المطيري الشكر للرعاة على رأسهم الراعي الاستراتيجي ناصر خماس ممثلاً لـ«مجموعة الأهلي القابضة».