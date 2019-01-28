«الأولمبي» يفوز على سوريا ودياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز منتخبنا الأولمبي لكرة القدم على منتخب سوريا 2- 1، في المباراة الودية التي جرت عصر أمس على ملعب ذياب عوانة، ضمن استعدادات الأبيض الأولمبي للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها إلى طوكيو 2020.

سجل هدفي منتخبنا جاسم يعقوب في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، وعلي عيد في الدقيقة 76، وسجل لسوريا كمال قواويا في الدقيقة 17.

وضمّت تشكيلة الأبيض: سهيل عبدالله إبراهيم في حراسة المرمى، محمد علي شاكر، عبدالله جاسم علي، إسماعيل خالد خميس، ماجد سرور، وجاسم يعقوب، محمد الحمادي، خالد إبراهيم الظنحاني، علي صالح، أحمد فوزي، طحنون الزعابي.

وتتجدد المواجهة مرة أخرى بين منتخبنا الأولمبي ومنتخب سوريا في المباراة الودية الثانية التي ستجمعهما في تمام الساعة في الثالثة عصر يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ذياب عوانة.