الوصل يلغي اللجنة الفنية

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

قررت شركة نادي الوصل لكرة القدم إلغاء اللجنة الفنية المختصة بشؤون الفريق الأول لكرة القدم.

وقال منذر علي عضو اللجنة الفنية عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر:" تم قبل قليل بشكل شفوي إلغاء اللجنة الفنية لكرة القدم والتي جمعت كلا من: "عبيد مبارك (رئيس اللجنة)، حميد يوسف، اسماعيل راشد، حسن طالب، منذر علي" من قبل رئيس مجلس إدارة النادي الأخ راشد بالهول رئيس شركة كرة القدم بنادي الوصل.

وأضاف:" أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الكباتن أعضاء اللجنة الذين لم يبخلوا منذ أول لقاء لعلاج الوضع الحالي بالمقترحات ورفع التوصيات التي رأينا بالإجماع أن فيها الفائدة والضرورة للنهوض بالفريق الأول ".

وتابع:" كل التوفيق لفريق الوصل في الدور الثاني، شكرا لأعضاء اللجنة الفنية سعينا منذ البداية لوضع الحلول السريعة التي من شأنها أن تعيد الفريق لمستواه الذي أنهى به الموسم السابق، كانت أهم القرارات أو التوصيات التي خرجنا بها وهي مسجلة في محاضر رسمية في السكرتارية تنحصر في:" انتداب مدرب مؤقت مُلم بالوضع الحالي للنادي والدوري وتم إقتراح ريجيكامب، ومن أهم التوصيات كذلك والتي تمت الاستجابة لبعضها، تغيير الجهاز الطبي للفريق حيث كانت كثرة الإصابات وتأخر فترة التأهيل محط تساؤل اللجنة الفنية منذ بداية تشكيلها، محاولة انتداب بعض اللاعبين المؤثرين في بعض المراكز التي يحتاج الفريق تدعيمها بشكل فوري.

وغرد إسماعيل راشد عضو اللجنة الفنية على حسابه قائلاً:" كل التوفيق لفريق الوصل في الدور الثاني، شكرا لأعضاء اللجنة الفنية".