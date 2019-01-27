الوصل يعير مدافعه سوك ويستعيد مينديز

المصدر: دبي - عز الدين جادالله

وافقت شركة الوصل لكرة القدم على إعارة المدافع الكوري اوه بان سوك إلى فريق موانغتونغ يونايتد التايلاندي لمدة عام واحد، متمنيةً له التوفيق في مسيرته القادمة مع ناديه الجديد في حين أعلنت عن استعادة خدمات صانع الألعاب البرازيلي رونالدو مينديز الذي تمت إعارته إلى نادي الفجيرة مطلع الموسم الجاري وتمت عودة مينديز بناء على طلب المدرب الجديد للامبراطور الروماني لورنت ريجيكامب حيث يضم الوصل في صفوفه حاليا بعد عودة مينديز ورحيل سوك أربعة أجانب من الجنسية البرازيلية وهم فابيو دي ليما وكايو كانيدو وفينيسوس دي ليما إلى جانب مينديز.