الوصل يعلن نفاد التذاكر المخصصة لدعم " الأبيض"

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

أعلن نادي الوصل نفاد جميع التذاكر التي خصصت من قبل مجلس أبوظبي الرياضي للتوزيع في نادي الوصل الرياضي بعد ساعتين من طرحها في متجر النادي.

وقال النادي على حسابه الرسمي على " تويتر": إقبال كبير من قبل جماهير الأبيض على تذاكر مباراة منتخبنا الوطني القادمة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، منذ الساعة الأولى لطرحها في متجر النادي، ثم أعلن بعدها بساعتين عن نفاد جميع التذاكر.

ويستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لخوض مواجهة مهمة يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس أمم آسيا عقب نجاحه في عبور نظيره الاسترالي حامل اللقب في الدور ربع النهائي.