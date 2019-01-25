فوز دبا الحصن والنصر في «الصالات»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

فاز دبا الحصن على الحمرية 6 - 0، في الجولة 15 من دوري الصالات، محافظاً على انفراده بالصدارة، بسجل خالٍ من الهزائم حتى الجولة 15، رافعاً عدد انتصاراته إلى 11 مقابل 3 تعادلات، وفاز النصر على مليحة 3-1، محققاً المركز الرابع برصيد 23 نقطة، يليه الظفرة برصيد 19 نقطة، ويحتل شباب الأهلي المركز الثاني برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف عن البطائح الثالث بالرصيد نفسه.

ويحتاج كل من شباب الأهلي والبطائح إلى نقطة واحدة من ثلاث مباريات متبقية، لضمان اللعب في«البلاي أوف»، فيما بات واضحاً، عدم لحاق النصر والظفرة حامل اللقب، بهذه المرحلة.