«الأولمبي» يتعادل مع الأردن ودياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعادل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مع نظيره الأردن 2 - 2 في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب ذياب عوانة، ضمن استعدادات منتخبنا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى «طوكيو 2020»، سجل هدفي منتخبنا الأولمبي خالد الظنحاني وماجد راشد في الدقيقتين 60 و 82 فيما أحرز هدفي الأردن يوسف أبوغلبوش، وعمر هاني في الدقيقتين 4 و27، وأجرى سكوزا مدرب منتخبنا ، مجموعة كبيرة من التبديلات،خلال المباراة لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين.

ويواجه الأولمبي منتخب سوريا ودياً يومي الأحد والثلاثاء المقبلين.