الظفرة يطلب هلال من الوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

طلب نادي الظفرة استعارة لاعب وسط الوحدة الشاب محمد هلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك للعب مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وعلم «البيان الرياضي»، أن الوحدة وافق على إعارة اللاعب للظفرة بعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات، في انتظار حسم الأمور بين اللاعب والظفرة.

وكان الظفرة استعاد خدمات مدافع الوحدة المصري عبد الله الرفاعي، الذي انتقل للظفرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفضل العنابي عودة لاعبه خلال الانتقالات الشتوية، إلا أن تين كات وبعد التعاقد معه أبدى موافقته على عودة اللاعب للظفرة مرة أخرى حتى نهاية مدة الإعارة.