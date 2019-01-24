العين على أنيس البدري

المصدر: تونس - صالح قادري

أفادت مصادر مقربة من أنيس البدري لاعب الترجي التونسي أن نادي العين تقدم للاعب بعرض مغر قيمته 3 ملايين يورو للعب في صفوفه، فيما أكدت إدارة الترجي أن البدري مرتبط بعقد مع الفريق ينتهي في يونيو 2020، ولكنها لم تغلق باب الرحيل أمام اللاعب في ظل اقتناع رئيس النادي حمدي المدب بأن فريقه لن يجبر أحداً على البقاء من دون رغبته.

وعبر البدري منذ أيام عن رغبته في مغادرة الترجي وخوض تجربة احترافية جديدة، مؤكداً أنها ستكون في إحدى البطولات الخليجية وتألق نجم الترجي في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، وقاد فريقه للقب، وهو من مواليد 18 سبتمبر 1990 في ليون، يلعب في مركز الوسط وجناح أيمن، وكان نادي العين وافق مؤخراً على انضمام المحترف حسين الشحات إلى الأهلي المصري.

من جهة أخرى تلقى معز بن شريفية حارس الفريق عرضاً لمدة 6 أشهر للعب في صفوف أحد السعودي بنظام الإعارة ويدرب الفريق حالياً التونسي عمار السويح، والذي طلب التعاقد مع غازي عبد الرزاق الظهير الأيسر للنجم الساحلي.