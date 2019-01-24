قلب ميليسي أزرق

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يغازل الأروغوياني نيكولاس ميليسي، لاعب فريق الكرة بنادي الظفرة، ناديه السابق، الهلال السعودي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «توتير»، وغرد بقلب يحمل اللون الأزرق، عقب فوز «الزعيم» على الفيصلي مؤخراً، وتفاعلت جماهير الهلال مع التغريدة، مرحبة بعودته من جديد إلى القلعة الزرقاء.

وأعاد أكثر من 10 آلاف مشجع هلالي، تغريدة ميليسي، وأبدى 5 آلاف منهم إعجابه بالتغريدة، التي حظيت بأكثر من ألفي تعليق، جميعها اتفقت على أن مكانه في النادي ما زال شاغراً، مع مناشدات للإدارة بالعمل على عودته من جديد، لأن الفريق يحتاج إلى خدماته.

وحرص ميليسي على الإشارة في التغريدة، لكابتن «الزعيم» السعودي، محمد الشلهوب، والذي تربطه به علاقة قوية، وأظهر رغبة واضحة في أن تكون وجهته المقبلة العودة للهلال، وهي أمنيات تتوافق مع جماهير النادي، الذي احتفل بتغريدته، واعتبرها دليل وفاء وارتباط بالهلال.

وفتح نادي الظفرة الباب أمام أي نادٍ يرغب في الاستعانة بخدمات لاعبه، وتبدو الرغبة واضحة داخل الظفرة لإعارة ميليسي أو بيع عقده للنادي الذي يرغب في خدماته، بعد 5 أشهر من انضمامه إلى كشوفات الفريق، في صفقة أحدثت ردود أفعال داوية، لكن ميليسي لم يقدم المستوى المتوقع منه، بعد مشاركته في 17 مباراة.