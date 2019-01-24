الوصل يلاقي آستانا الكازخستاني الليلة في ختام مبارياته الودية

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، برنامج مبارياته الودية، ويستضيف في الخامسة وعشر دقائق من مساء اليوم، فريق آستانا الكازخستاني، في ثالث مباراة ودية للإمبراطور، خلال فترة توقف دوري الخليج العربي الحالية، وخاض الوصل مباراته الأولى أمام فريق هيبرنيان الإسكتلندي، وخسرها بهدف دون رد، بينما واجه فريق الظفرة في اللقاء الودي الثاني، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة 2-2.

وبلقاء فريق آستانا الكازخستاني يكون المدير الفني للإمبراطور الجديد، الروماني ريجيكامب، اطمأن على بعض الأمور التي كان يرغب في معرفتها عقب قدومه للفريق نهاية الشهر الماضي، ومنها احتياجات الوصل من اللاعبين في الفترة الحالية قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، بعد أقل من 10 أيام، ويسعى «الإمبراطور» إلى تلبية طلبات المدرب، بضم بعض العناصر التي أبدى رغبته في ضمها إلى صفوف الوصل.

خطط

وركز ريجيكامب على استثمار المباراتين الوديتين أمام فريق هيبرنيان الإسكتلندي والظفرة، للاطلاع عن قرب على مستوى اللاعبين، حيث أشرك أكبر عدد من العناصر في الشوطين، بالإضافة إلى تجربة بعض الخطط التكتيكية، التي درب عليها اللاعبين في الفترة الماضية.

ويتطلع الوصل إلى بداية قوية عند عودة المنافسات الرسمية، وخصوصاً في دوري الخليج العربي، حيث يحتل الفريق مركزاً متأخراً «12»، ويأمل الجهاز الفني في الظهور بثوب جديد، يجسد تكتيك المدرسة الرومانية، وإعادة جزء من شخصية الفهود المفقودة، من خلال تصحيح مسار «الإمبراطور»، وتقديم بعض العناصر الشابة، التي يأمل الجهاز الفني في أن تكون دعامة قوية للإمبراطور.