منتخبنا الأولمبي يواجه الأردن ودياً اليوم في معسكر دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يلتقي في الرابعة عصر اليوم بملعب ذياب عوانة، منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مع نظيره الأردني في أولى مبارياته الودية بمعسكره في دبي، الذي يستمر حتى 31 الجاري، ضمن المحطة الرابعة من محطات الإعداد للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي ستنطلق شهر مارس المقبل، ويشارك مع الأولمبي مجموعة لاعبين جدد، سبق لهم التدرج في منتخبات المراحل السنية، ويسعى الجهاز الفني لزيادة الانسجام بين اللاعبين والوقوف على القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخبنا التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، التي تُقام في الفترة من 22 إلى 26 مارس المقبل، ويلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب السعودية «مستضيفة التصفيات»، ولبنان والمالديف، وستكون مباراته الأولى مع منتخب لبنان 22 مارس، والثانية أمام المالديف 24 مارس، والثالثة مع المنتخب السعودي 26 مارس.

وتضم قائمة منتخبنا 23 لاعباً هم: ماجد المحرزي، أحمد عامر النقبي «اتحاد كلباء»، أحمد محمد يسلم «بني ياس»، زايد بريك، أحمد فوزي، عبد الرحمن العامري «الجزيرة»، عادل سبيل «دبا»، علي عيد «دينامو زغرب»، ماجد سرور، عبد الله المازمي «الشارقة»، إسماعيل خميس، رائد رضا، خلفان النوبي «شباب الأهلي دبي»، محمد شاكر «عجمان»، جاسم البلوشي «النصر»، محمد الحمادي، أحمد المحرزي، طحنون الزعابي، عبد الله الكربي، خالد الظنحاني «الوحدة»، عبد الله جاسم، علي صالح، سهيل إبراهيم «الوصل».